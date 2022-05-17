「0+7」上路！仍有機會領「隔離理賠金」 羅一鈞給解方
中央流行疫情指揮中心宣布，今（17）日開始「0+7」新制上路，只要確診者同住家人「打滿3劑疫苗＋快篩陰」，就能免隔離，不溯及既往，消息一出讓不少民眾抱怨密切接觸者的「隔離金」拿不到了；對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，新制度給民眾2種選擇，依然有機會能領「隔離金」。
指揮中心表示，即日起調整確診者同住家人居家隔離政策，只要打滿3劑疫苗就可改為「0+7」天自主防疫，在7天自主管理期間，只要是快篩陰性，就可出門上班、採買等，但不能外出聚餐，不能到人潮擁擠的地方；另外，目前國、高中仍不適用，等到5月下旬開始讓全國國、高中生施打第3劑疫苗，完整接種後，也可適用隔離新制。
想不到，新制政策一出，讓不少有買防疫保單的民眾怨聲連連，抱怨領不到「隔離理賠金」；羅一鈞說明，打完3劑仍可以選擇「3+4」，確診者在填寫回報系統時，在填入接觸者相關欄位時，會需要填入該位接觸者是否「打過三劑疫苗」（勾選此項目將採自主防疫，不開立居家隔離通知書）」選項，將被系統自動列為「7天自主防疫」對象，不會開立居家隔離通知書，如果民眾已接種追加劑，但仍想採取「居家隔離3+4」，就不要勾選該欄位，因此民眾仍有機會領到隔離金。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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