獨攀雪山失聯半年！「洗衣粉哥」找到了 離奇尋獲地點曝
人稱「洗衣粉哥」的羅姓男子，每次登山酷愛穿皮鞋、西裝褲，特殊的習性讓不少山友印象深刻，怎料，去年10月羅男獨攀雪山西稜後失聯，長達半年都找不到人，直到今年4月26日，有巡山員在台中和平區釜碗山西峰發現一具遺體，消防局獲報後，立即出動黑鷹直升機將遺體吊掛下山，經查證該死者就是失聯205天的羅男。
據了解，羅男每次登山都穿皮鞋、西裝褲，還會帶著「洗衣粉」登山，因此被山友們稱為「洗衣粉哥」，活躍於各大登山社團；去年10月林務局人員遇到羅男獨自從大雪山230林道，要前往攀登雪山西稜，發現他的衣著與一般登山客不同，擔心獨自上山會有問題，還特地留下資訊。
結果10月3日羅男最後一次向友人發送訊息後，便失去聯繫，羅男親友立即透過登山社群協尋，在經過各大搜救單位及山友協助，都未發現羅男下落。
內政部消防署在4月27日貼出訊息指出，26日上午7時許於台中市和平區釜碗山西峰，有巡山員發現1具遺體，消防局獲報後隨即出動黑鷹直升機載送8名搜救人員入山，14時29分將大體搬運至吊掛點後，並在16點多降落於東勢河濱公園；經內政部證實，該遺體就是去年失聯的羅姓山友「洗衣粉哥」。（編輯：孫唯容）