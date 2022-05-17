台股開高攻克萬六大關　車用電池、IC設計族群亮眼

美股昨（16）日又走跌，其中那斯達克與費城半導體指數都跌逾1%。但台北股市今（17）日開盤後走高，早盤漲百點，來到16009點以上，攻克萬六大關。權值股台積電早盤漲7元，來到527元，聯電也漲1%以上。而今日盤面焦點在電子元件中的二極體概念股、車用電池族群與IC設計，表現亮眼！
美股道瓊指數16日上漲26.76點，或0.08%，收32223.42點；那斯達克指數下跌142.21點，或1.2%，收11662.79點；標普500指數下跌15.88點，或0.39%，收4008.01點；費城半導體指數下跌50.3點，或1.69%，收2920.1點。
台北股市今日開盤漲14.89點，加權股價指數以15915.93點開出，早盤漲百點，來到16009點以上，攻下萬六大關，漲幅持續。權值股台積電早盤漲7元，來到527元。其他晶圓代工如聯電漲1%以上，來到49.95元。世界先進也漲近1%。至於聯發科漲逾1%，來到835元。華碩漲同樣漲1%多。不過，群創依舊弱勢，另外英業達也走弱，跌幅1%以上。
今日盤面焦點為二極體概念股如朋程、德微漲超過3%，強茂與台半漲2%多。車用電池族群表現不俗，立凱-KY飆漲停，明基材、碩禾、康普、聚合漲逾2%。IC設計表現同樣亮眼，鈺創與旺玖漲3%，創惟、晶心科、世芯-KY漲2%以上。