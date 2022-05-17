名家論壇》盧燕俐／存股族該有的總經知識與操作策略

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事實上，台積電利多消息不斷，4月營收創單月歷史新高，明年還全面調漲代工價格6％，偏偏外資不買單，一路賣超。主要在於美國通膨居高不下，預估全年可能升息10碼以上，十年期美債殖利率一度衝破3.1％，對照台積電目前現金殖利率約2％，部分外資仍覺得吸引力不太夠。
股價跌深就會反彈，等外資賣壓減輕，台積電股價就有機會止穩。相較年初單筆買進台積電，至今虧損約兩成，如果改採定期定額方式，每月一號固定扣款，也是從年初買進，至今虧損約一成，顯示在股市修正期，定期定額較能分散風險、壓低成本。
同樣的，存金融股，也有類似概念。存股首重股利政策大方、填息力道強、產業趨勢向上、進入門檻高，最好股價位階不太高。目前的金融股，這五項條件中，大致有兩項不符合，分別是產業趨勢向上、股價位階不高，充滿變數的則是填息力道強。
原因是，台股行情今年上沖下洗，金控公司旗下壽險的資本利得，應會大打折扣，即使坐擁升息題材，但金融產業趨勢並非全面向上；股價位階部份，不少金融股從高點已回檔15％到20％，金融保險指數近一個月也回檔15％，但經歷了2021年大漲33％，整體股價位階並不算太便宜。
至於填息部份，得看屆時大盤氣氛，儘管金融股價回檔後，多檔現金殖利率已回升至5％以上，但能否順利填權息，仍有待觀察。
所以，如果是單筆現在就要存金融股，分批向下買，會是較安全的策略，畢竟連美國財長葉倫都出來示警，「通膨已見頂，但因疫情影響，全球經濟持續波動，美股也會震盪到夏天！」一旦美股繼續動盪，台股也會受影響，就算是「大到不能倒」的金融股，難保不會再次出現大回檔。
假設是採取定期定額，事情就簡單多了，鎖定以銀行業務為主，非壽險為主，且歷年配息佳，前四月獲利衰退較少的金融股，像是第一金、合庫金、永豐金等，長期分散存不中斷，多年過後，依舊能享有存股的優勢與效應，但前提是必須有耐心，度過景氣與股價的高低來回震盪。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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