隔離想領超商包裹？不只視訊診療 今起還能「視訊取貨」
疫情大幅改變生活型態，民眾不只養成戴口罩、勤洗手的習慣，也調整消費模式，從擠菜市場變成LINE團購叫菜，從逛大賣場變成上網補充日耗品。隨著本土確診病例暴增，各項措施也陸續出現應變方案，像是「被隔離不能去超商領包裹怎麼辦？」四大超商針對《NOWnews今日新聞》詢問回覆最新應變方式。
日前有民眾向媒體投訴，因為被隔離不能外出領包裹，於是想出請家人代領，在門市現場「開視訊」的方式，由本人在螢幕中出示本人證件的方式，沒想到遭到店員拒絕。隨著政府開始推動「視訊診療」，民眾也自主升級想出「視訊領貨」，此舉是否可行？四大超商陸續做出回應及因應措施。
萊爾富表示，過去為了避免包裹被他人盜領0元包裹，依規定必須檢查有照片證明身分的相關證件，考量現今疫情嚴峻，如果民眾因為被隔離無法到店領貨，將可彈性「憑視訊」出示證件證明取貨。
全家超商自今（17）日上午10點起，0元包裹將提供兩種取件方式，除了原先出示取件人證件正本，第二種方式則是代領人出示取件人證件的翻拍照片。換句話說，被隔離的民眾可用手機拍證件傳給親友，到全家出示照片同樣能代領。不過兩種方式所提供的證件，都必須和取件人姓名相符，並包含取件人照片，且代領人需在收據上簽名。
至於身為取貨大宗的OK超商，目前還是依照原先規定，採取證件正本領取，業者回覆，無論任何原因，若是非本人領取包裹，皆一樣需提供證件正本供門市人員確認，以保障消費者權益與消費安全。7-ELEVEN也回應，若消費者有特殊狀況無法領取包裹，可尋求客服進一步協助。