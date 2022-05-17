履歷也有世代差異？人力銀行盤點求職三摘要

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另外，人力銀行指出，住得遠可能降低面試機率。雖說企業不講明「錢多事少離家近」，但「離家近」確實會提高企業面試邀約的誘因！企業人資發現，住家離公司通勤超過一小時，每天來回兩小時，必須有超人的毅力和恆心，經常碰到新人到職後，無法克服「離家遠」的因素而離職，招聘案功虧一簣，才剛到手的鴨子還沒煮熟就飛了，人資又必須重新招募。但住得遠並非求職者之過，又或者，還沒確定被錄取，很難先搬到公司附近藉以增加錄取率，企業人資舉例，如果工作地點在雙北，但住在雙北以外，可標註期望工作地點在雙北，主動拉近距離，降低人資看履歷的心理障礙，提高面試機會。
而人力銀行近日發布《00世代和你想的不一樣》大調查，針對70、80、90、00世代求職會員進行網路問卷調查，其中「00世代」偏好履歷具有4現象，包含使用人力銀行制式履歷各世代最低、制式履歷放個人照片意願各世代最低、對社群與影音履歷的接受度各世代最高、求職經驗最少，不知道怎麼寫的比例各世代最高。
企業人資認為，人力銀行制式履歷能讓人資初篩快速找到重點、也相對友善，若使用「非制式履歷」可用附件的方式當作加分條件，若人資想深入了解求職者就會點開；仍建議畢業生放照片，因為企業人資每天收到上百封履歷表，有一張適切的照片，能增加人資的記憶點，若真的不願意放照片，必須有把握個人專業、學經歷、或自傳足以讓人資有印象，否則很容易淹沒在履歷海中，畢業1-2年的求職者可放脫帽的學士照，也可放工作簡報展現專業；影音履歷適用在活動主持、傳播經紀等相關職缺，但應先練就流暢口條、自然專業的語氣，並留意拍攝的場景和燈光，避免降低質感、適得其反，有些工程研發等複雜作品也可提供影片連結，同時訴諸於個人簡介中。