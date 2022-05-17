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履歷也有世代差異？人力銀行盤點求職三摘要

▲？104人力銀行今（17）日公告《00世代和你想的不一樣》調查發現，求職者最常使用的仍是人力銀行制式履歷，各世代占比介於47%至68%之間，愈年輕的世代，愈偏好個人風格。（示意圖／NOWnews資料照）
▲？104人力銀行今（17）日公告《00世代和你想的不一樣》調查發現，求職者最常使用的仍是人力銀行制式履歷，各世代占比介於47%至68%之間，愈年輕的世代，愈偏好個人風格。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-17 10:32:07

畢業季倒數，如何在求職海之中獲得企業青睞？104人力銀行今（17）日公告《00世代和你想的不一樣》調查發現，求職者最常使用的仍是人力銀行制式履歷，各世代占比介於47%至68%之間，愈年輕的世代，愈偏好個人風格，90世代中，21.6%使用套版或自創風格，而國外已風行一陣子的影音履歷，國內反而少見。另外，不重複投遞、居住地也都會影響面試機會。

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104職涯診所Podcast邀請台達電子和明台產險人資分享EP130「新鮮人如何打造黃金履歷」，其中提醒年輕人履歷重複投遞，可能嚇退面試官，不少新鮮人把「主動應徵」視為「按讚」，只要職缺喜歡、看得順眼，不管三七二十一，立刻送出，甚至同一家公司多個不同職缺，全部先送再說，誤以為可增加面試機會，或誤以為這能展現誠意，殊不知「亂槍打鳥」很可能讓企業人資覺得求職者根本不知自己要什麼、缺乏個人目標。

另外，人力銀行指出，住得遠可能降低面試機率。雖說企業不講明「錢多事少離家近」，但「離家近」確實會提高企業面試邀約的誘因！企業人資發現，住家離公司通勤超過一小時，每天來回兩小時，必須有超人的毅力和恆心，經常碰到新人到職後，無法克服「離家遠」的因素而離職，招聘案功虧一簣，才剛到手的鴨子還沒煮熟就飛了，人資又必須重新招募。但住得遠並非求職者之過，又或者，還沒確定被錄取，很難先搬到公司附近藉以增加錄取率，企業人資舉例，如果工作地點在雙北，但住在雙北以外，可標註期望工作地點在雙北，主動拉近距離，降低人資看履歷的心理障礙，提高面試機會。

而人力銀行近日發布《00世代和你想的不一樣》大調查，針對70、80、90、00世代求職會員進行網路問卷調查，其中「00世代」偏好履歷具有4現象，包含使用人力銀行制式履歷各世代最低、制式履歷放個人照片意願各世代最低、對社群與影音履歷的接受度各世代最高、求職經驗最少，不知道怎麼寫的比例各世代最高。

企業人資認為，人力銀行制式履歷能讓人資初篩快速找到重點、也相對友善，若使用「非制式履歷」可用附件的方式當作加分條件，若人資想深入了解求職者就會點開；仍建議畢業生放照片，因為企業人資每天收到上百封履歷表，有一張適切的照片，能增加人資的記憶點，若真的不願意放照片，必須有把握個人專業、學經歷、或自傳足以讓人資有印象，否則很容易淹沒在履歷海中，畢業1-2年的求職者可放脫帽的學士照，也可放工作簡報展現專業；影音履歷適用在活動主持、傳播經紀等相關職缺，但應先練就流暢口條、自然專業的語氣，並留意拍攝的場景和燈光，避免降低質感、適得其反，有些工程研發等複雜作品也可提供影片連結，同時訴諸於個人簡介中。
 

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