名家論壇》陳冲／甲烷干通膨「屁」事

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五月中旬，立法院審查溫室氣體減量法的修正案(將更名為氣候變遷因應法)，焦點集中在減碳以及碳稅/碳費爭議，政府官員及立法委員有不少針鋒相對的對話。有趣的是，台灣長期以來討論溫室氣體減排，似乎比較偏重「排放端」的溫室氣體減量法，至於有關「源頭端」的能源管理法，則沒有獲得應有的重視。2012年，行政院依能源管理法第一條提出能源發展綱領，當時在維持核四基載的前提下，能源局歐局長私下仍對2050淨零，不表樂觀。2016年政黨輪替後，行政院基於廢核重修發展綱領，今年三月更展示淨零路徑(Roadmap)，其中牽涉諸多不確定的關鍵技術(例如氫能、海洋能、CCUS等)，或可姑且不論，單就2025天然氣發電占比高達50%，其後占比雖降但仍居高不下，此一有企圖心的構想，如以「動態」眼光試算一下，屆時天然氣的供應、價格，全球對甲烷減排新標準以及對電價的衝擊下，這張Roadmap是否可行?
回到排放端，不妨聚焦甲烷，經濟部堅持台灣沒有逸散爭議，那是鋸箭法，只由使用者觀點來看，如考慮供應方在生產、運送、儲存方面，依國際協議在2030要減少30%甲烷，又正值我們使用天然氣的高峰期，所付代價及成本就很可觀。再加上國際能源總署(IEA)在2021 World Energy Outlook所估測，在2050淨零(NZE)情境下，天然氣將減少使用，2040更將比現狀銳減90%，試問我們Roadmap的可行性如何?
五月間，歐盟、美國、印度相繼傳出通膨又創新高，再問一下甲烷干通膨屁事?不只是尾端的屁事，還有另一端打嗝的廢氣，怎能說干卿底事?
●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長
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