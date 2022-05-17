北市第12期疫苗開放預約　BNT疫苗預約夯

新冠肺炎疫情近日在台灣持續擴散，而能夠有效降低重症機率發生的疫苗施打相關工作，至今仍在持續進行當中。台北市政府今（17）日上午開放北市第12期疫苗網路預約，短短30分鐘就湧入1萬人登入系統預約，其中BNT疫苗預約最為搶手，目前已有超過7000人預約。
台北市副市長蔡炳坤表示，第12期疫苗網路預約於今日上午9時開放，提供提供莫德納疫苗62751劑（其中包括6525劑給6-11歲兒童接種）、BNT疫苗10611劑、高端疫苗2890劑，共計76252劑總預約量。而其中BNT疫苗預約相當搶手，已經有超過7000人預約，預約率已達68%。
蔡炳坤強調，由政府所採購的首批成人BNT疫苗185.7萬劑，在千呼萬喚中總算於5/9進來，台北市率先納入疫苗預約系統，提供12歲以上預約第1、2劑以及18歲以上追加劑，與莫德納疫苗不同的是「全劑」接種，至於12-17歲青少年追加劑接種，將另行規劃安排。
蔡炳坤表示，今明兩天將持續開放預約系統，而施打時間為下週23日至29日之間，可由民眾任選施打地點與時間，預約時間到明日下午5時止，呼籲民眾把握時間預約。
※【NOWnews 今日新聞
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