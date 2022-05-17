體檢蔡英文就職六週年　民眾黨團籲：六大困境需超前部署

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邱臣遠指出，主計處預估去年國內經濟成長率高達6.28%，但在物價上漲壓力下，全年實質經常性薪資落入負成長為4萬1422元、年減 0.04%，是近5年首次全年負成長，必須儘速制定《最低工資法》，將「國家經濟發展狀況、躉售物價及民生物價變動狀況、勞工工資、家庭收支情形、住宿成本、就業扶養比」等數據納入最低工資調漲參照數據中，期盼行政院儘速提出版本；同時勞保年金改革，也是民進黨對勞工的具體承諾，呼籲政府應該要儘快兌現，保障勞工權益。
立委張其祿表示，安居樂業已成夢，根據營建署統計，全國平均房價所得比（購屋痛苦指數）已從8.46倍（2016年第1季）成長至9.46倍（2021年第4季）；2022年第一季國泰房地產指數顯示，全台七大都會區包括台北、新北、桃園、新竹、台中、台南、高雄的預售屋價格全面上漲，每坪均價達到43.25萬元，今年2月份全國租金指數（消費者物價房租類指數）為105.25，再刷史上新高。加上輸入性通膨如進一步惡化為「停滯型通膨（stagflation）」，國民消費行為更為謹慎保守，消費市場緊縮造成經濟發展再度受挫，都可能讓國民繼續通向水深火熱，人民離居住正義越來越遠。
立委高虹安表示，蔡英文說台灣防疫有成、經濟20年最好，但每日確診人數激增至6萬多人，疫情以來確診總數突破80萬人，死亡數累計超過1000人，指揮中心研判還沒達到疫情高峰期，目前患者以輕症為主，也有更高的傳染力，雖有編列8400億的防疫預算，卻依舊發生物資、醫療量能及檢疫量能不足等問題，配套檢疫措施如PCR檢測實驗室、醫療人力配置等，都必須超前部署。
高虹安指出，目前種種亂象顯示，指揮中心並沒有做好準備，中央決策不明，讓民眾無法得到確實的資訊，而造成恐慌與對防疫行動的茫然，中央與地方政府之間也不斷發生衝突，衛福部做為中央指導機關，缺乏整體規劃的防疫策略，政令一夕數變，民眾缺乏安定感，宣傳更是不到位。
日前因為確診居隔，今日剛解隔離的立委蔡壁如表示，居隔「0+7」新制今天上路，快篩需求量勢必加大，為了確保健康人人出門都需要快篩，呼籲民眾加入政府提供免費快篩的連署行列。
蔡壁如接著指出，今天是517大停電一週年，去年這個時間各地還在分區供水，高溫加上乾旱，面對極端氣候風險，政府應該及早因應，不能靠天吃飯。蔡英文在6年前就職演說，就提到要為年輕人打造一個更好的國家，並不會忘記對環境的責任；但現在碳費2024年才要課徵，淨零路徑8年8,800億，推給下一屆才要開始編列預算，可見蔡政府對年輕人的承諾，只是畫餅充飢。今年是淨零轉型關鍵年，但行政院最近提出的環保署組改案卻充滿矛盾，把原本要納入環資部的機關，原地萎縮變成環境部，如何淨零轉型，讓人非常懷疑。
蔡壁如指出，疫情爆發以來，政府一直高喊超前部署，但口罩、疫苗、快篩、抗病毒藥，每一項防疫物資都是民眾自主應變。台灣憑藉健全的公衛體制、全民健保、民眾自主應變，才在過去二年有驚無險。面對這波Omicron染疫大爆發下，政府防疫政策亂象叢生，配套不足，政策一變再變，超前部署淪為口號治國。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。