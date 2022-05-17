兒童確診2大常見症狀曝！醫師列「高燒處置」4大QA一次看

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陳映庄醫師表示，小孩感染omicron症狀「第一名是發燒63%；第二名是咳嗽46%」；他也說明，發燒就是身體在對抗這些外來微生物時引起的免疫反應之一，提高體溫來增加免疫力加速病原的清除，發燒本身不會傷害腦袋，腦炎或腦膜炎才會。
陳映庄指出，一般感染後的體溫很少超過41度，若超過代表可能體溫控制中樞失控，須小心重症或腦炎。
兒童確診發燒怎處置？4大常見QA一次看
1、一燒就要衝急診？陳映庄指出，並非如此，有危險徵兆才需要立刻去，包含抽搐、意識不清、呼吸困難或胸凹、嘴唇發白或發紫、血氧飽和度低於94％、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗等症狀。
2、醫院會給抗新冠病毒藥物Paxlovid 和 Molnupiravir呢？陳映庄說，目前12歲以下兩種都不能用，所以也不會開給你的。
3、退燒藥可以減少重症機會？陳映庄表示，退燒藥只是暫時舒緩發燒這件事情，跟一般感冒差不多，有發燒不舒服的時候可以拿來用，等藥效過了要燒還是會燒起來的。
4、退燒藥該如何使用? 陳映庄說明，小孩常用的大概就是三種，分別是兩種吃的一種塞屁屁的。
●cetaminophen糖漿 中文名: 安佳熱糖漿
每次用量約 體重(kg)/2 cc, ex .10kg的孩子一次約吃4~5cc
4小時可以用一次
●Ibuprofen 糖漿 中文名: 馬蓋先、炎熱消、依普芬、舒抑痛
每次用量約 體重(kg)/2 cc, ex. 10kg的孩子一次約吃4~5cc
6小時可以用一次
●Voren Supp 12.5mg 中文名: 非炎栓劑
15公斤的孩子約可一次一顆，
因副作用較多請盡量少用。
至於使用方式，陳映庄說明，能吃的話就用吃的，必須退燒但沒辦法用吃的才用塞的（例如小孩嘔吐等），另外「佳熱」和「依普芬及塞劑」屬於不同類藥物，可間隔1小時後使用，像是吃了安佳熱後一小時，還是燒得很不舒服，則可以追加一次依普芬或非炎塞劑，但若有疑似重症的危險跡象，請帶往醫院檢查。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。