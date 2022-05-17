上市櫃公司首季財報出爐 台積電、長榮、萬海獲利前三名
上市櫃公司今年首季財報出爐，台積電首季獲利2027.3億元創新高，年增45%，穩坐獲利王，獲利幾乎是第二名長榮的兩倍，獲利第三名則是萬海，至於每股盈餘王（EPS）則是大立光、現金王為鴻海，另外毛利率王是力旺，首季毛利率100%。
台積電首季獲利2027.3億元，首度突破2000億元，年增45%創新高，勇奪獲利王。而第二名的長榮首季獲利突破千億元，來到1013.6億元、年增180.9%。第三名的萬海首季營收805.03億元，年增108.47%。
至於大立光蟬聯EPS王，首季EPS 41.3元。EPS第二名與第三名，則分別是瑞鼎的21.05元與聯發科的21.02元。其他，現金王則是鴻海，現金及約當現金部位達1.18兆元，第二名台積電也有1.15兆元。
而毛利率王則是矽智財供應商力旺，在放棄低毛利率的特殊應用晶片（ASIC）委託投片業務後轉型成功，專心矽智財授權及開發設計服務等，首季毛利率衝上100%，勇奪第一。
證交所表示，觀察整體上市公司，除全友、康控-KY因中國封控波及展延公告外，台開、互億則是無法如期出財報，其他均已完成申報，櫃買中心則表示，上櫃公司僅1家展延公告。