COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

上市櫃公司首季財報出爐　台積電、長榮、萬海獲利前三名

▲上市櫃公司今年首季財報出爐，台積電首季獲利2027.3億元創新高，年增45%，穩坐獲利王，獲利幾乎是第二名長榮的兩倍。（圖／NOWnews資料照片）
▲上市櫃公司今年首季財報出爐，台積電首季獲利2027.3億元創新高，年增45%，穩坐獲利王，獲利幾乎是第二名長榮的兩倍。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-05-17 11:50:572022-05-17 11:55:54

上市櫃公司今年首季財報出爐，台積電首季獲利2027.3億元創新高，年增45%，穩坐獲利王，獲利幾乎是第二名長榮的兩倍，獲利第三名則是萬海，至於每股盈餘王（EPS）則是大立光、現金王為鴻海，另外毛利率王是力旺，首季毛利率100%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台積電首季獲利2027.3億元，首度突破2000億元，年增45%創新高，勇奪獲利王。而第二名的長榮首季獲利突破千億元，來到1013.6億元、年增180.9%。第三名的萬海首季營收805.03億元，年增108.47%。

至於大立光蟬聯EPS王，首季EPS 41.3元。EPS第二名與第三名，則分別是瑞鼎的21.05元與聯發科的21.02元。其他，現金王則是鴻海，現金及約當現金部位達1.18兆元，第二名台積電也有1.15兆元。

而毛利率王則是矽智財供應商力旺，在放棄低毛利率的特殊應用晶片（ASIC）委託投片業務後轉型成功，專心矽智財授權及開發設計服務等，首季毛利率衝上100%，勇奪第一。

證交所表示，觀察整體上市公司，除全友、康控-KY因中國封控波及展延公告外，台開、互億則是無法如期出財報，其他均已完成申報，櫃買中心則表示，上櫃公司僅1家展延公告。



看空比飆高、美國散戶絕望　美股離低檔不遠？

台股開高攻克萬六大關　車用電池、IC設計族群亮眼

法人：無看壞台股的理由　Q2是找買點絕佳時機

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀