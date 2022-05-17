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蔡英文就職將滿6周年　時力黨團問：政見何時兌現

▲蔡英文總統就職將滿6周年，時代力量立院黨團舉辦「總統政見何時兌現」記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2022.05.17）
▲蔡英文總統就職將滿6周年，時代力量立院黨團舉辦「總統政見何時兌現」記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2022.05.17）

記者呂炯昌／台北報導

2022-05-17 12:28:492022-05-17 12:31:05

在蔡英文總統執政第六年周年前夕，時代力量暨時代力量立院黨團盤點蔡英文競選政見及執政期間重要施政承諾，在今（17）日 520 的前夕，召開「總統政見何時兌現，安居樂業夢裡相見」記者會，呼籲蔡政府應儘速實現政見，讓國人能夠真正安居樂業。  

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立委王婉諭指出，幼托量能與職場友善配套都不足，蔡英文提出「0到6歲國家一起養」已經變為「0到6歲家長自己養」。盤點目前台灣公共托育量能，0到2歲公共托育資源十分不足，去年新生兒近15.4萬，但全國0到2歲公共托育可收托人數卻不到1萬，而且城鄉差距極大，其中雙北公共托育資源更占全國 55%。因此政府除要儘速落實公共托育建置，更要考量到偏鄉的困境。

王婉諭委表示，「友善育兒政策」也不夠友善。要降低家長負擔，單單只增加育兒津貼是沒用的，還需要建立職場友善、親職教育、家長支持系統等配套措施。然而，對於這些配套措施，執政黨始終抱持著「有修就好」的心態，在《性別平等工作法》上修法改革幅度保守。在審查過程中，陪產檢假更縮水成兩天，彈性工時仍維持扣薪，這導致大部分家長們在經濟壓力考量下，根本很少人能夠安心調整工時。

王婉諭質疑，普悠瑪事故及太魯閣事故後，蔡政府都大喊「台鐵改革」，但從交通部及台鐵的表現來看，完全看不出改革決心何在。事故後，交通部及台鐵局洋洋灑灑的提出了許多改善策略，但實際上，台鐵相關的缺失及事故仍然頻繁出現。新購置的EMU900型列車在上路後的7個月內就發生超過600次疏失。甚至還有在一天之內，就發生了臨軌工程鋼軌樁砸中太魯閣號列車，及復興號列車遭施工圍籬撞擊導致車廂分離脫節，兩起嚴重交通安全事件的紀錄。

立委邱顯智則指出， 蔡英文在 2015 年競選時將居住正義列為政見，並推出「安心住宅計畫」的「房市三箭」，包括杜絕房市炒作、健全租屋體系、興建20萬戶社會住宅，但至今，房市炒作還是一門好的生意，而健全的租屋體系及興建20萬戶社宅，也都不知所蹤。雖然政府推動實價登錄2.0和房地合一稅2.0，但房價及租金還是一路高漲，年輕人買不起房也租不起房，看不到未來。而時代力量過去也一直要求政府推行完整的囤房稅，然而院版的囤房稅仍然難產。

邱顯智也指出防疫亂象，台灣這兩年依賴的防疫模式，在傳染力強症狀又不明顯的Omicron出現後，就迅速被打破，甚至進退失據，凸顯政府面對危機的不足。台灣政府未從國際經驗中及早學習經驗、預作準備。不少國家歷經幾波疫情衝擊後，已發展出一套較有效率的因應作為，如一站式的篩檢策略、輕重症分流照護以確保醫療量能等。

邱顯智指出，台灣侷限於既有政策，導致現今快篩不足、流程冗長和醫療癱瘓的嚴重狀況。目前防疫已是有疫苗、防疫物資和經驗的九局下半，面對病毒不停演化，隨時有延長賽或季後賽的情況下，我們更該記取過去的教訓，從容地面對未來挑戰。，陳政院的大門都沒能出來。

立委陳椒華表示，過去民進黨在野時，曾多次抨擊執政者在土地徵收案件上的種種程序瑕疵，如當年苗栗大埔事件，蔡英文也聲援過大埔張藥房。然而，在民進黨執政的這六年來，面對土地徵收爭議，同樣不願進行聽證程序以釐清爭議，嚴重侵害人民的財產權。多起土地徵收事件的亂象，並不亞於當年大埔事件。

針對 2050 年淨零排放目標，陳椒華指出，除進行《氣候變遷因應法》草案修法，政府也應訂定2030年、2040年減量目標，並具體落實，別讓目標淪為口號。並再次呼籲蔡總統，在政府組織方面，應該要回歸過去水保、林保、野保、環保一家的環境資源部，不要只是讓各部會原地升格，失去組織改造的意義。

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