蔡英文就職將滿6周年　時力黨團問：政見何時兌現

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王婉諭委表示，「友善育兒政策」也不夠友善。要降低家長負擔，單單只增加育兒津貼是沒用的，還需要建立職場友善、親職教育、家長支持系統等配套措施。然而，對於這些配套措施，執政黨始終抱持著「有修就好」的心態，在《性別平等工作法》上修法改革幅度保守。在審查過程中，陪產檢假更縮水成兩天，彈性工時仍維持扣薪，這導致大部分家長們在經濟壓力考量下，根本很少人能夠安心調整工時。
王婉諭質疑，普悠瑪事故及太魯閣事故後，蔡政府都大喊「台鐵改革」，但從交通部及台鐵的表現來看，完全看不出改革決心何在。事故後，交通部及台鐵局洋洋灑灑的提出了許多改善策略，但實際上，台鐵相關的缺失及事故仍然頻繁出現。新購置的EMU900型列車在上路後的7個月內就發生超過600次疏失。甚至還有在一天之內，就發生了臨軌工程鋼軌樁砸中太魯閣號列車，及復興號列車遭施工圍籬撞擊導致車廂分離脫節，兩起嚴重交通安全事件的紀錄。
立委邱顯智則指出， 蔡英文在 2015 年競選時將居住正義列為政見，並推出「安心住宅計畫」的「房市三箭」，包括杜絕房市炒作、健全租屋體系、興建20萬戶社會住宅，但至今，房市炒作還是一門好的生意，而健全的租屋體系及興建20萬戶社宅，也都不知所蹤。雖然政府推動實價登錄2.0和房地合一稅2.0，但房價及租金還是一路高漲，年輕人買不起房也租不起房，看不到未來。而時代力量過去也一直要求政府推行完整的囤房稅，然而院版的囤房稅仍然難產。
邱顯智也指出防疫亂象，台灣這兩年依賴的防疫模式，在傳染力強症狀又不明顯的Omicron出現後，就迅速被打破，甚至進退失據，凸顯政府面對危機的不足。台灣政府未從國際經驗中及早學習經驗、預作準備。不少國家歷經幾波疫情衝擊後，已發展出一套較有效率的因應作為，如一站式的篩檢策略、輕重症分流照護以確保醫療量能等。
邱顯智指出，台灣侷限於既有政策，導致現今快篩不足、流程冗長和醫療癱瘓的嚴重狀況。目前防疫已是有疫苗、防疫物資和經驗的九局下半，面對病毒不停演化，隨時有延長賽或季後賽的情況下，我們更該記取過去的教訓，從容地面對未來挑戰。，陳政院的大門都沒能出來。
立委陳椒華表示，過去民進黨在野時，曾多次抨擊執政者在土地徵收案件上的種種程序瑕疵，如當年苗栗大埔事件，蔡英文也聲援過大埔張藥房。然而，在民進黨執政的這六年來，面對土地徵收爭議，同樣不願進行聽證程序以釐清爭議，嚴重侵害人民的財產權。多起土地徵收事件的亂象，並不亞於當年大埔事件。
針對 2050 年淨零排放目標，陳椒華指出，除進行《氣候變遷因應法》草案修法，政府也應訂定2030年、2040年減量目標，並具體落實，別讓目標淪為口號。並再次呼籲蔡總統，在政府組織方面，應該要回歸過去水保、林保、野保、環保一家的環境資源部，不要只是讓各部會原地升格，失去組織改造的意義。