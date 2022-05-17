加州教會1死5傷！兇嫌周文偉在台出生 是「促統成員」
美國加州橘郡15日發生槍擊案，造成1人死亡、5人受傷，死傷者皆為台灣僑民，嫌犯是68歲的周文偉（David Wenwei Chou，音譯），他疑似不滿中國與台灣間的政治局勢，憤而前往「爾灣台灣基督長老教會」痛下殺手，引發國際議論；周文偉身份也遭起底，我國駐洛杉磯辦事處證實，周嫌為1953年出生的台灣人，隨後移民美國，周文偉也遭爆料他是「反獨促統」成員，更曾支持韓國瑜。
綜合外媒報導，周文偉當天帶著槍和汽油彈進入教會，趁機鎖住大門、擠強力膠，1名52歲的台裔醫師鄭達志（John Cheng），當時他為了自己母親與其他年長者，選擇自己犧牲，正面迎擊周文偉，不幸身亡，隨後多名教友合力制住凶嫌；橘郡警方表示，鄭達志是英雄，若沒有他，教會中恐上演一場大屠殺。
美國警方指出，兇嫌獨居於拉斯維加斯，他的妻子和小孩則居住在台灣；我駐洛杉磯經文處處長黃敏境表示，嫌犯於1953年在台灣出生，應該是在台灣當完預官才出國。
周文偉也遭爆料是反獨促統團體的成員，《拉斯維加新聞網》在2019年4月3日報導「美國拉斯維加斯中國和平統一促進會」成立，其中就有拍到周文偉的身影，他還公開展示支持韓國瑜標語。
目前周文偉被美國警方指控1項謀殺罪和5項殺人未遂罪，設定保釋金為100萬美元（約合新台幣2980萬元）。（編輯：孫唯容）