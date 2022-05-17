Subaru將興建電動工廠加速電能發展

相較於其它品牌Subaru在電能發展起步稍慢，對此Subaru日前宣布將投入19.3億美元發展電動系統，其中2025年將從現有產線新增燃油與電動並產，2027年則會開設專數電動車產線。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×為了因應趨勢與規範各車廠都在朝電能或純電化方向發展，而Subaru於這部分發展腳步就顯得稍慢，對此Subaru日前就公布發展策略。為了滿足電動車不斷增長的趨勢，Subaru將投入19.3億美元用於加速發展電動化，其中2025年將於現有工廠新增電動車產線，進行燃油與電能並行生產，同時也會替e-Boxer進行推陳出新，2027年則會進一步建設新工廠來專門生產電動車。Subaru將投入19.3億美元發展電動化，2027年將設立電動車專屬產線。×Subaru將投入19.3億美元發展電動化，2027年將設立電動車專屬產線。e-Boxer系統也會進行推陳出新。×e-Boxer系統也會進行推陳出新。載重 650 公斤 Peugeot Partner Rapid 輕型商用車於巴西登場 針對座艙、配備、底盤進化，小改Lexus UX亮相 Mercedes-Benz 宣布第二代 GLC-Class (X 254) 將在 6/1 登場