站回萬六！台股收漲155點　電子回溫、太陽能耀眼

美股昨（16）日又走跌，但台北股市今（17）日開高走高，早盤收復萬六大關，盤中一度漲184點，來到16085點，終場漲155點，收在16056點，漲幅0.97%，成交金額新台幣2067億元。權值股台積電終場漲10元，收在530元。電子族群回神，太陽能族群受惠利多消息，漲幅3到8%，但「航海王」失靈一片綠油油。
台北股市今日開盤漲14.89點，加權股價指數以15915.93點開出，一早就收復萬六大關，盤中最高漲184點，來到16085點，終場漲155點，收在16056點，漲幅0.97%，成交金額新台幣2067億元。
權值股台積電終場漲10元，收在530元。其他晶圓代工聯電漲幅1.3%，收在50.10元。世界先進漲2%。其他重要電子股，聯發科、日月光漲近2%，大立光、旺宏漲1.2%左右，國巨漲4%以上。群創依舊弱勢，跌幅達1.8%。英業達也賣壓沉重，跌1.7%。
今日「航海王」失靈，一片綠油油，長榮、陽明、萬海跌幅1到4%之間，裕民、榮運、中航、中櫃跌幅也有1到4%。華航與長榮航跌1.3%。另外，美方拿中國大陸太陽能業開刀，調查中國太陽能廠透過東南亞國「洗產地」規避輸美高關稅，外界認為台廠將有轉單效應，因此今日太陽能族群紅通通，國碩、達能、元晶、茂迪、碩禾、聯合再生、台勝科漲幅3到8%。