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快篩陽＝確診新增對象！增列「65歲以上長者」　明日上路

▲快篩陽＝確診新增對象，增列「65歲以上長者」，經家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，並經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即為確診。（長者示意圖／桃園市政府提供）
▲快篩陽＝確診新增對象，增列「65歲以上長者」，經家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，並經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即為確診。（長者示意圖／桃園市政府提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-17 14:08:002022-05-17 14:33:40

中央流行疫情指揮中心今(17)日表示，鑒於COVID-19本土疫情持續升溫，且考量65歲(含)以上長者為感染後易產生嚴重併發症或死亡之高風險族群，為利儘速給予此類個案抗病毒藥物，降低病情惡化之風險，諮詢專家修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，65歲(含)以上長者，無論是否為居家隔離/檢疫或自主防疫對象，如使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，並經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即為確診，並自今(2022)年5月18日起實施。

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▲（圖／指揮中心提供）
▲快篩陽＝確診新增對象，增列「65歲以上長者」。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，65歲(含)以上長者使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性後，可攜帶快篩檢測卡匣/檢測片就近至醫療院所(含衛生所)請醫師現場評估確認，屬於居家隔離/居家檢疫/自主防疫之長者仍可委請親友協助前往醫療院所或採遠距方式辦理；或透過遠距門診醫療，請遠距/視訊診療醫師協助評估確認。經醫師確認，且達成醫病共識後，由評估確認醫師或其所屬醫事機構進行健保IC卡上傳通報或至法定傳染病通報系統進行通報，將由系統自動研判確診。

指揮中心進一步說明，確診個案後續將由地方政府衛生局依確診個案分流收治原則，安排於住家居家照護或其他指定處所進行隔離或隔離治療，但民眾或評估醫師對於快篩陽性結果如未有共識或有疑義，仍可前往社區採篩檢站或鄰近社區採檢院所，再次進行PCR採檢確認。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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