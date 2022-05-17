疫情續燒！本土連6日破6萬例 羅一鈞曝重複確診人數
中央流行疫情指揮中心表示，今（17）日增65794例本土個案，有不少個案為重複感染，對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，截至5/16，今年確診或曾經在去年或前年確診者共有457例，但不能確定是不是屬於重複感染，可能有些是陰陰陽陽，不過因為今年的確診者多為感染omicron，跟前年、去年的病毒株不同，推測大多數應屬於感染或重複感染個案。
先前指揮中心發言人莊人祥曾表示，若從今年年初開始統計，截至5/9，共有268例確診個案是今年二度確診，但很可能是時陰時陽的狀況，只是詳細情況無法去評估，指揮中心今日再度被問及相關議題，羅一鈞則表示，截至5/16止，今年共有457例經過檢驗確認，有2次以上的通報確診，至於是不是都屬於重複感染，他說「可能大部分都是」，少數可能屬於感染比較久而陰陰陽陽，但就大部分來講，因為今年確診omicron跟前年、去年的病毒株不同，因此目前大多數應屬再感染或重複感染個案。
指揮中心表示，今日新增之65,794例本土病例，為31,827例男性、33,947例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(18,400例)、桃園市(10,184例)、臺北市(9,772例)、高雄市(4,979例)、臺中市(4,770例)、臺南市(2,844例)、新竹縣(2,105例)、基隆市(1,917例)、彰化縣(1,613例)、屏東縣(1,536例)、宜蘭縣(1,481例)、花蓮縣(1,200例)、苗栗縣(1,129例)、新竹市(1,124例)、南投縣(614例)、雲林縣(581例)、嘉義縣(556例)、臺東縣(405例)、嘉義市(345例)、澎湖縣(146例)、金門縣(81例)、連江縣(12例)，相關疫情調查持續進行中。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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