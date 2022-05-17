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BNT疫苗預約供不應求！北市府臨時加開1.5萬劑預約量

▲北市第12期疫苗預約系統開放BNT疫苗施打預約，因為供不應求的緣故，北市府也臨時加開1.5萬劑疫苗，提供給民眾預約。（資料照／NOWnews資料照片）
▲北市第12期疫苗預約系統開放BNT疫苗施打預約，因為供不應求的緣故，北市府也臨時加開1.5萬劑疫苗，提供給民眾預約。（資料照／NOWnews資料照片）

記者丁上程／台北報導

2022-05-17 14:37:13

新冠肺炎疫情在台灣持續升溫，政府也呼籲尚未施打完疫苗的民眾應積極出面施打，原因在於有施打疫苗的民眾，確診後出現中重症情況的機率較低。而台北市政府今（17）日上午也開放北市第12期疫苗的預約，其中增加BNT疫苗的預約施打，預約狀況也相當踴躍，原本提供的10611劑BNT疫苗，短短兩個小時內就預約完畢。北市府方面也臨時協調醫院及中型接種站加開施打量能。

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台北市衛生局表示，北市疫苗預約系統第12期提供莫德納、高端及BNT疫苗預約，首日截至中午，已超過1.7萬人完成預約，其中BNT量能1萬611人已全數額滿。因應民眾需求，衛生局也協調中型接種站與醫院加開量能。

衛生局說明，台北車站、捷運松山站2處中型接種站，以及台大、長庚、三軍總醫院、台北榮總、台北市立聯合醫院忠孝院區、中興院區、陽明院區等16家醫院，將會增開約1.5萬劑BNT疫苗的預約名額，將於明日上午9時再度開放預約。

北市副市長蔡炳坤表示，莫德納與BNT都屬於mRNA疫苗，同樣受到民眾的青睞，只因莫德納疫苗一直都有，且接種者眾；至於BNT疫苗只有去年鴻海、台積電與慈濟等三個民間團體所送1500萬劑打完之後，就空缺到現在，顯見很多人等待已久，才會快速額滿。

蔡炳坤強調，本次預約平台尚有莫德納及高端名額可供預約，歡迎符合資格民眾踴躍預約登記。本土疫情持續延燒，病例數快速增加，中央亦公布65歲以上長者若，追加劑施打滿5個月亦可施打第2劑追加劑，施打疫苗能有效降低重症及死亡風險，凡符合基礎劑、追加劑民眾盡速前往預約施打。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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