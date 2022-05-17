BNT疫苗預約供不應求！北市府臨時加開1.5萬劑預約量

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衛生局說明，台北車站、捷運松山站2處中型接種站，以及台大、長庚、三軍總醫院、台北榮總、台北市立聯合醫院忠孝院區、中興院區、陽明院區等16家醫院，將會增開約1.5萬劑BNT疫苗的預約名額，將於明日上午9時再度開放預約。
北市副市長蔡炳坤表示，莫德納與BNT都屬於mRNA疫苗，同樣受到民眾的青睞，只因莫德納疫苗一直都有，且接種者眾；至於BNT疫苗只有去年鴻海、台積電與慈濟等三個民間團體所送1500萬劑打完之後，就空缺到現在，顯見很多人等待已久，才會快速額滿。
蔡炳坤強調，本次預約平台尚有莫德納及高端名額可供預約，歡迎符合資格民眾踴躍預約登記。本土疫情持續延燒，病例數快速增加，中央亦公布65歲以上長者若，追加劑施打滿5個月亦可施打第2劑追加劑，施打疫苗能有效降低重症及死亡風險，凡符合基礎劑、追加劑民眾盡速前往預約施打。
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