南加教會槍案涉政治仇恨犯罪　和統會長撇清關係

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顧雅文說，拉斯維加斯和統會2019年4月成立時，周文偉「不請自到」。他當時表示要給台灣的候選人捐款，「因為周文偉是前台灣南科大教授，『調酒聖經』一書的作者，而我們歡迎任何支持中國和平統一的人、當然也包括周文偉參加我們活動，所以我們就給了他發言的機會」。
記者在中國大陸售書網站上查詢，周文偉著有「國際調酒學」一書，2007年由蘇州大學出版社出版。至於周文偉是否曾在台灣的大學任教，目前校方並未證實。
報導引述顧雅文說法，她和周文偉談過2次話，覺得他思想太偏激，就和他保持距離。在2019年下半年後，周文偉沒有再參加拉斯維加斯和統會的任何活動，「那時起周文偉就不是我們和統會的成員了」。
顧雅文還說，周文偉台語很流利，「平時與藍綠都有接觸的」。她透露一些與周文偉有關的訊息，像是其妻子去年在台灣因為癌症過世了，以及他曾被租客打得「頭破血流」。
顧雅文的談話並未說明，周文偉是否如部分媒體報導，曾經是拉斯維加斯中國和平統一促進會的理事。
報導宣稱，有人企圖利用周文偉是深藍人士、「韓粉」和曾經參加過拉斯維加斯中國和平統一促進會活動等「做文章」。顧雅文強調，「很不齒一些陰暗勢力，企圖利用這個案件『一石三鳥』，打擊深藍、打擊統派和破壞促進兩岸和平統一團體聲譽」。
美國加州橘郡（Orange County）「爾灣台灣基督長老教會」租借場地15日發生一起1死5傷槍殺案。經駐洛杉磯辦事處調查，兇嫌周文偉1953年在台灣出生，今年68歲。
橘郡警長巴恩斯（Donald Barnes）16日在記者會上表示，此槍擊案疑是「出於政治動機的仇恨事件」，並提到周嫌「對中國和台灣之間的政治緊張局勢不滿」。巴恩斯說，從槍手車內發現的字條，顯示周嫌不認同「台灣是獨立於中國的國家」。
他被控1項謀殺罪和5項殺人未遂罪，設定保釋金為100萬美元（約合新台幣2980萬元）。（編輯：李雅雯）1110517