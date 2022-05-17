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快篩試劑寄台需付費2000元申報？經濟部澄清：已無此限制

▲自本土疫情飆升之際，快篩試劑供不應求，先前有關政府不准國產快篩試劑內銷只准外銷、國產快篩廠牌在香港售價偏低，以及香港快篩試劑寄台灣需付費申報的傳言，經濟部今(17)日發布新聞稿一一澄清。（示意圖／NOWnews資料照）
▲自本土疫情飆升之際，快篩試劑供不應求，先前有關政府不准國產快篩試劑內銷只准外銷、國產快篩廠牌在香港售價偏低，以及香港快篩試劑寄台灣需付費申報的傳言，經濟部今(17)日發布新聞稿一一澄清。（示意圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-05-17 16:13:44

自本土疫情飆升之際，快篩試劑供不應求，先前有傳言指稱政府不准國產快篩試劑內銷只准外銷、國產快篩廠牌在香港售價偏低，以及香港快篩試劑寄台灣需付費2,000元申報等，對此，經濟部今(17)日發布新聞稿一一澄清。

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針對內外銷爭議，經濟部表示從未限制國產快篩在國內銷售，更沒有獨厚進口廠商。反而是請廠商優先銷售國內市場。至於為何實名制購買快篩及提供地方政府都是採用國際知名品牌「亞培及羅氏」，主要是考量國際廠牌短時間內有大量現貨及產能，能夠因應國內短期快速增加的快篩需求。

對於有報導稱香港快篩試劑寄台灣需付費2,000元申報一事，經濟部說明，已無此限制，從今(111)年5月11日起至同年6月30日止，民眾已可自國外進口個人自用的Covid-19快篩試劑，無須付費申請專案核准，並以每人一次且不超過100劑為限。

至於我國快篩試劑在香港售價偏低的爭議，經濟部進一步了解表示，該試劑是廠商在2月以前出口，當時出口價格與國內販售價格差別不大，但目前香港零售通路則為促銷價格，已非產品原價。

此外，經濟部針對中研院先前研發快篩的消息指出，樂見研究成果後續可轉為產學合作授權，只要產品符合食藥署的標準，取得專案授權，都可以在國內自由販售，有助於國人防疫之用。對於進口產品快篩採購投標，經濟部強調需符合指揮中心相關規定，包含已取得食藥署核准專案輸入許可、試劑保存效期達6個月以上、今年5月31日前履約，符合資格者，再由政府採購5月31日前可進口供應的數量，皆可參與相關投標，供國內防疫及國人使用。

經濟部最後補充說明，依據昨日統計，快篩試劑實名制販售，單日還有近2%未售完，其中北北基桃熱區也有2%未售完；8大通路的快篩試劑銷售，則賣出67％，各通路都還有存貨，有急需的國人可多加使用。

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