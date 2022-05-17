快篩試劑寄台需付費2000元申報？經濟部澄清：已無此限制

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對於有報導稱香港快篩試劑寄台灣需付費2,000元申報一事，經濟部說明，已無此限制，從今(111)年5月11日起至同年6月30日止，民眾已可自國外進口個人自用的Covid-19快篩試劑，無須付費申請專案核准，並以每人一次且不超過100劑為限。
至於我國快篩試劑在香港售價偏低的爭議，經濟部進一步了解表示，該試劑是廠商在2月以前出口，當時出口價格與國內販售價格差別不大，但目前香港零售通路則為促銷價格，已非產品原價。
此外，經濟部針對中研院先前研發快篩的消息指出，樂見研究成果後續可轉為產學合作授權，只要產品符合食藥署的標準，取得專案授權，都可以在國內自由販售，有助於國人防疫之用。對於進口產品快篩採購投標，經濟部強調需符合指揮中心相關規定，包含已取得食藥署核准專案輸入許可、試劑保存效期達6個月以上、今年5月31日前履約，符合資格者，再由政府採購5月31日前可進口供應的數量，皆可參與相關投標，供國內防疫及國人使用。
經濟部最後補充說明，依據昨日統計，快篩試劑實名制販售，單日還有近2%未售完，其中北北基桃熱區也有2%未售完；8大通路的快篩試劑銷售，則賣出67％，各通路都還有存貨，有急需的國人可多加使用。