口服藥單日發出3182人份！創下新高 瑞德西韋近期將到貨
（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北17日電）國內昨天開出COVID-19口服抗病毒藥物超過3000人份，創單日新高，指揮中心指揮官陳時中今天說，給藥速度明顯加快，藥物整備充足，近期將再有瑞德西韋注射劑到貨。
中央流行疫情指揮中心統計，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服抗病毒藥物預防重症處方量，昨天共開立3182人份，創下單日新高，包括輝瑞口服藥Paxlovid共2361人份、默沙東莫納皮拉韋（Molnupiravir）821人份；今年以來抗病毒口服藥使用累計達1萬1899人份。
陳時中今天下午在疫情記者會中表示，依據每日口服抗病毒藥物開立統計，明顯看得出來國內給藥速度相對加快，相信隨著未來每日新增確診個案數持續增加、開力藥物使用速度也會再加速，台灣藥物整備足夠。
另外，陳時中也提到，近期國內新增本土個案數成長持平，但中重症持續增加，可用於治療中重症患者的瑞德西韋注射劑使用量也不少，近期將會有新一批瑞德西韋注射劑抵台，可望對治療帶來助益。（編輯：陳清芳）1110517
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