高中以下停課兩週？柯文哲：牽一髮動全身 雙北要一致
新冠肺炎疫情在全台灣持續升溫，因為疫情緣故，有台北市議員提出建議，台北市轄下高中職以下學校應該停課兩週。對此台北市長柯文哲今（17）日回應，表示這個問題「牽一髮而動全身」，而且需要雙北相互配合，要再觀察怎麼處理。
國民黨台北市議員游淑慧指出，市府預估23日至月底是疫情高峰期，因此自己正式發文給教育部，建議下週起高中職以下學生暫停到校上課，「我要告訴市府，你們沒有權力慢慢來，因為每慢一步，就會有更多小朋友確診。」
對此柯文哲則表示，這個問題牽一髮而動全身。「小學若停課，學生在家線上上課有很多困難，還要牽涉到家長照護的問題，政府不能隨便講。」柯文哲直言，高中的話又更麻煩，由於很多學生都是跨區上學，因此高中停課與否，雙北一定要一致。
柯文哲坦言，停課的相關問題，雙北的教育局長已經在討論，「如果疫情太嚴重，當然毫不猶豫要停掉。」柯文哲認為，目前雙北的疫情還有醫療量能，都還在可忍受的範圍內，也因此做什麼事情應該想好再做。
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