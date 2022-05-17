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高中以下停課兩週？柯文哲：牽一髮動全身　雙北要一致

▲針對台北市內高中職以下學校是否要因為疫情而停課，台北市長柯文哲17日表示，這個問題牽一髮而動全身，而且雙北要一同配合，還要再討論一下。（圖／台北市政府提供）
▲針對台北市內高中職以下學校是否要因為疫情而停課，台北市長柯文哲17日表示，這個問題牽一髮而動全身，而且雙北要一同配合，還要再討論一下。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-05-17 16:44:19

新冠肺炎疫情在全台灣持續升溫，因為疫情緣故，有台北市議員提出建議，台北市轄下高中職以下學校應該停課兩週。對此台北市長柯文哲今（17）日回應，表示這個問題「牽一髮而動全身」，而且需要雙北相互配合，要再觀察怎麼處理。

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國民黨台北市議員游淑慧指出，市府預估23日至月底是疫情高峰期，因此自己正式發文給教育部，建議下週起高中職以下學生暫停到校上課，「我要告訴市府，你們沒有權力慢慢來，因為每慢一步，就會有更多小朋友確診。」

對此柯文哲則表示，這個問題牽一髮而動全身。「小學若停課，學生在家線上上課有很多困難，還要牽涉到家長照護的問題，政府不能隨便講。」柯文哲直言，高中的話又更麻煩，由於很多學生都是跨區上學，因此高中停課與否，雙北一定要一致。

柯文哲坦言，停課的相關問題，雙北的教育局長已經在討論，「如果疫情太嚴重，當然毫不猶豫要停掉。」柯文哲認為，目前雙北的疫情還有醫療量能，都還在可忍受的範圍內，也因此做什麼事情應該想好再做。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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