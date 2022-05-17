蛇蠍女聯手「小王」殺夫焚屍！一審逃死　獲判無期徒刑

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2021年5月9日，姚女與袁男相約帶幼女外出慶祝母親節；當天上午，陳男先將姚女之前到醫院領取的安眠藥磨成粉末備用，接著開車載姚女及其女兒到苗栗竹南火車站的便利商店，由姚女進店購買咖啡，陳男再將安眠藥粉末摻入咖啡，最後由姚女帶女兒及咖啡換搭袁男車輛前往渡假村。
袁男一家到了渡假村停車場後，姚女便將毒咖啡拿給袁男飲用，沒多久後袁男就陷入昏迷，姚女見狀立刻通知陳男將他們3人載回新竹縣橫山鄉的住處。
姚女原本提議以刀械行兇，經陳男勸阻，姚女改在一旁把風，由陳男持鐵鎚猛擊袁男頭部，導致其顱骨破碎，當場慘死；隔天凌晨，2人趁著人車稀少之際，前去加油站購買汽油，並將袁男屍體移至住處菜園，撥汽油焚屍後，再把屍體丟棄在溝渠內。
2人殺害袁男後，立刻將其6萬餘元的存款盜領出來，並變賣死者袁男的車子；事後袁男胞弟因哥哥公司來電，指出哥哥已經多日沒上班，電話也打不通，遂報警求助，才讓全案曝光。
檢方訊問時，姚女對於犯行始終避重就輕，還一度辯稱是遭陳男逼迫、利用才會犯案，但年幼的女兒作證時說出，「當天看到爸爸睡著，媽媽拿出刀子」等語，因此認定2人皆涉有重嫌，去年10月偵結，依殺人、偽造文書、遺棄屍體等罪起訴。
台中地院今天（17日）上午宣判，姚女、陳男涉嫌殺人罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身，另遺棄屍體罪，分別判處1年4月、1年2月，2人盜領袁男存款、過戶車輛則依偽造文書等罪，分別判4月及3月徒刑，可易科罰金，全案仍可上訴。（編輯：陳苾暐）
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