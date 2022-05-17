撇除「叫不動」傳聞 台大醫院院長：與柯文哲無溝通問題
醫福會執行長王必勝日前在臉書上表示，各地方政府應該與醫療院所維持良好關係。而此番說法也被指出是在暗指新北市長侯友與台北市長柯文哲。而柯文哲今（17）日下午前往台大醫學院體育館，視察台大醫院所設置的篩檢站時，台大醫院院長吳明賢與副院長賴逸儒也都在一旁陪同，也間接撇除過去「台北市政府叫不動台大醫院」的傳言。
台北市長柯文哲今日下午前往台大醫學院體育館，視察台大醫院設立的篩檢站。現場記者也詢問，外界質疑柯文哲在防疫期間，有出現「叫不動台大醫院」的傳言，以致只能靠聯合醫院以及台北榮民總醫院等醫療院所苦撐？對此柯文哲則予以否認，強調「院長都在這邊，哪有叫不動？」更直言自己就是台大教授，不要挑撥離間。
對此台大醫院院長吳明賢也指出，他站在這裡就是一個最好的明證。「之前防疫急門診的時候，賴副院長與黃副市長就有密切聯繫，且誠如市長所說，他本來就是台大教授，不可能與台大會有溝通上的問題。」吳明賢直言，就像柯文哲所說，台大醫院是醫療的最後一道防線，必須要有作戰規劃跟計畫，會與市府最好配合。
※【NOWnews 今日新聞
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