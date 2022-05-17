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特企／會考倒數3天！知名補教團隊祈福妙招助分數多多　

▲會考戰場傳說級輔助駕到！（圖／品牌提供）
▲會考戰場傳說級輔助駕到！（圖／品牌提供）

本報訊

2022-05-17 17:41:48

會考倒數，學生不只白天在學校戰戰兢兢，下課後更要去補習班繼續奮戰，把握最後的黃金複習期。最近就有新興的國文補教團隊用最新的祈福方式，幫學生暖心應援，為考生祈求「分數多多」，願考試當天有如神助啦！

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這個國文補教團隊成員平均26歲，教學方式活潑，深入學生生活，用極具創意的方式與學生互動。這次創意祈福活動，透過「多多」+「狀元帽」的結合，表達「分數多多」的寓意，希望能用生活中就能獲得的多多加上非常有歷史意義的狀元帽，祝福學生！同時也寓教於樂。國文科吳桐老師說：「狀元這個稱呼是從唐朝開始，而在古代考中狀元是非常難的事情，一旦高中狀元，就會披紅掛彩、敲鼓鳴金、騎馬遊街、前呼後擁。所以，狀元高中，戴狀元帽，是社會身份的象徵。」因此選擇富有意義的狀元帽與多多放一起，就變成「分數多多」，希望考生都能金榜題名。

許由老師也提到：「現在國中生壓力真的很大，若能在煩悶的學習時光中，加一點巧思，例如超商就可以買到的飲料，祝福學生分數多多，多少都能減輕他們沉重的壓力，非常推薦家長們可以嘗試看看，在會考前給自己的孩子一個驚喜！但也同時笑稱，若想折狀元帽，建議挑薄又挺的紙，不然真的會折出歪七扭八的帽子，狀元帽還是要方正挺立，才能有分數多多的威風感！」

下方也有許多家長回覆求教學，希望老師可以出教學影片，傳授這麼可愛的分數多多秘訣，甚至有學生說自己讀書煩悶看到，也自己折了一下，轉換心情，看著擺在桌上的分數多多心情也比較安定，真的有神！

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