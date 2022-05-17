名家論壇》楊威利／陸軍M109A6自走砲遲交之後

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俄烏戰爭壓擠到美對台軍售時程。新聞
大陸軍主義是否要揚棄。
5月11日外媒報導、台灣媒體跟進的新聞為，因烏俄戰爭影響導致產線排擠，台灣向美採購的40輛M109A6自走砲遲交；細心的讀者也會發現，其實連刺針飛彈也交運。※俄烏戰爭壓擠到美對台軍售時程。
生產線排擠這個說法隨即遭到英國BAE公司的回駁，5月10日致函台灣表示，產線沒有問題，立馬打臉美方說法；這是因為軍火交易只要經過美國同意，通常軍火商會立即調整產能，準時交貨（延交還有法律問題），儘速獲利。至於俄烏戰爭還是美國施壓，這並不在軍火商的獲利考量之內。
原本的訂單延遲交運勢必會造成軍火商的若干損失，日後是否向其他國家兜售M109A6自走砲、或是向原本採買國銷售其他不必要的軍品，藉以補足營業上的損失？這是可以論斷與質疑的，畢竟殺頭的生意有人做，賠錢的生意沒人做。日後台灣會不會接受到這類施壓還真的值得大眾關注。以2020年8月的新聞來說，美國售台40輛M109A6自走砲連同相關配件，總價7.5億美元。
對於延遲交運M109A6自走砲，美方的回應是台灣可改買M109A7自走砲或是高機動性多管火箭（HIMARS）來替代；這兩種系統各有利弊。首先是陸軍原先希望採購M109A6，這自然有他的建案需求，當然這牽涉到預算有無編列、人員培訓、後勤補保等考量，否則2020年時不會只提出採買M109A6，現在被硬推改買M109A7並非陸軍原始的規劃，並不是M109A7比M109A6強的因素考量。
高機動性多管火箭的替代方案則是，一個是砲、一個是火箭，兩套武器系統各有特色但也各自不同，高機動性多管火箭的優點是可以換裝陸軍戰術飛彈（ATACM），射程可以延伸到福建一帶的軍事目標，但缺點是系統數量少，無法廣泛配置到眾多單位內。
※大陸軍主義是否要揚棄。
美方延遲交運M109A6自走砲外界還有一個推論是，美國藉由馳交案提醒台灣，應當將有限的軍事預算用於美方的規劃，或說是不對稱戰力的建軍備戰上，這又跟俄烏戰爭有絕大關係，例如這場戰爭中大顯神威的各式反戰車飛彈、烏克蘭用的無人機與反艦飛彈等等。
若美國這種迂迴的說法屬實，或是說陸軍應當將砲火延伸到對岸的想法，是否代表美方否定陸軍這個軍種的存在價值？若是，則美方銷售台灣M1A2T主戰車又要怎麼解釋？如果烏克蘭軍能以標槍飛彈打爆大量俄式戰車，那台灣還要M1A2T主戰車做什麼？
無論是各式反戰車飛彈還是大配無人機襲殺俄軍戰車，在在加強戰車無用論者的論述，這點還表現在美軍陸戰隊大量裁撤戰車營的這種現象，裁撤的多餘人力轉服陸軍或培養其他專長再於陸戰隊單位內就任。陸戰隊濱海作戰團內的編制，例如反艦飛彈連就反應出這種現象。
以2月份台灣除役的M41A3戰車新聞為例，透過新聞報導大眾才知道，1958年服役的戰車2022年才除役，但M41D戰車卻還在服役！這一大批戰車還有後續的M60A3與CM11戰車是過往台灣陸軍裝甲旅與機步旅戰車營的主力，過往在攻勢作戰與履帶戰車至上的思考下，任何對戰車無用論的評論都被認為是異端。或許俄烏戰爭是重新檢視大陸軍主義的好時機。
陸軍主戰車無用論跟海空軍決勝論有關，過往台灣制空、制海、反登陸的戰略思考下，陸軍是排在第三順位，海空軍主戰機艦一旦被殲滅過半，台灣政府可能就會面臨和戰之間的立即考量；如果敵軍已登陸而政府選擇再戰的情況下，後備部隊或其他單位或許有可能藉由反戰車飛彈抗衡，斷無可能在台灣本土上演「戰車大決戰」的戲碼；那麼陸軍何以要維持眾多的戰車營？小部隊有無可能以輕型戰術輪車或是其他全地形車（ATV），搭載反戰車獵殺小組，帶著各式反戰車飛彈獵殺上岸的敵軍戰甲車？誰曰不行？但這需要陸軍高階長官思想的改變，如果高階將領無法接受無人機、AI人工智慧，甚至也不清楚類似彈簧刀無人機，其實應當稱為遊蕩式彈藥（Loitering Munition）的威力時，要跟他們討論陸軍無用論是沒有幫助的。
陸軍無用論最極端的論述是，陸地兵力只以防守機場、港口、重要軍事基地與設施，對內則以壓制反叛亂、戰時能對抗敵軍空機降為滿足，許多狀況不一定用得到戰車，機步與砲兵單位就能滿足這種作戰需求。
戰車無用論的論調過往不是沒有人提過，但台灣軍方高司單位在陸軍永遠佔大多數的狀況下，這種討論沒有結果；不過在M109A6自走砲延遲交運，美國改以高機動性多管火箭替代延伸打擊火力，還有俄烏戰爭中無人機大顯神威的狀況下，或許高階將領的思想會轉變，當觀念轉變後才有可能是陸軍建軍脫胎換骨的時機。
●作者：楊威利／資深軍事評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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