台波舉行經貿諮商會議　簽署三份合作備忘錄達成共識

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論壇中，Piechowiak感謝台灣於2020年4月致贈波蘭防疫物資，而波蘭則在2021年9月回贈40萬劑AZ疫苗，彰顯台波為理念相近的合作夥伴。本日舉行的台波經貿諮商會議是雙邊重要的合作與交流平台。波蘭也期盼能與台灣持續在供應鏈、半導體、電動車、氫能、醫療產業等領域深化合作。
本屆會議確認未來各項經貿及產業合作方向，簽署三份合作備忘錄，分別為工研院與波蘭國家研究中心（Lukasiewicz Centre）簽署研發合作備忘錄，針對電動車及節能應用促進化合物半導體元件（例如氮化鎵）共同研究開發；全國認證基金會（TAF）與波蘭化學物質局（BCS）簽署優良實驗室操作（GLP）合作備忘錄，以強化我國GLP符合性監控系統與波蘭技術交流及資訊交換；電機電子工業同業公會與波蘭環境保護研究院國家氣候變遷中心簽署電動車合作備忘錄，深化雙邊在電動車領域的合作夥伴關係。
波蘭經濟持續穩定成長，為歐洲家電最大製造國，且擁有龐大汽車及航空產業，工業基礎雄厚，人力素質高，為中東歐最大市場，台灣產業互補綜效。2021年波蘭國內生產總值(GDP)居全球第22名，在中歐國家中排名第1，經濟成長率達5.7%，在歐盟國家中名列前茅。而在投資方面，目前我國有31家廠商在波蘭投資，投資業別主要為電機電子、資通訊、汽車及零配件等產業。