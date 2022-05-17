31歲郭書瑤人生願望再加一 考潛水執照當「正港美人魚」
影視歌三棲女神郭書瑤（瑤瑤）從「殺很大」廣告發跡，在戲劇方面表現相當亮眼，近來還接下節目《旅跑應援團》主持棒，不過她也不忘等待好劇本，期待很快能接到有興趣的題材。此外，本身就有在練舞的郭書瑤，也預告自己想考潛水執照，是人生一大清單之一。
今年31歲的郭書瑤事業心強，代言邀約不斷，感情方面則還在等待理想對象，而工作滿檔的她最近也有一個願望，就是考到自由潛水證照：「自己算晚接觸，直到之前拍電影《美人魚》時，才展開潛水旅程，每年都會去海邊玩水，但都沒有真的學習專業。」
直到今年在鍾瑶的鼓勵和激將法下，郭書瑤才下定決心認真練習，試著去考自由潛水證照，透露每天都會花時間練習閉氣跟平壓，還分享當中的小祕訣：「我其實覺得音樂很重要，一定要放能讓自己放鬆的歌曲，閉氣時間就會比較長。」
近期病毒延燒，郭書瑤對於防疫絲毫不敢鬆懈：「沒有疫情時就都很注重身體健康，防疫期間更是注重清潔消毒，也感恩上天眷顧，覺得自己已經非常幸運，平安就是福，工作上並沒太大的影響。」
※【NOWnews 今日新聞
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