COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

31歲郭書瑤人生願望再加一　考潛水執照當「正港美人魚」

▲郭書瑤考潛水執照，想當正港美人魚。（圖／OMIX提供）
▲郭書瑤考潛水執照，想當正港美人魚。（圖／OMIX提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-05-17 20:00:00

影視歌三棲女神郭書瑤（瑤瑤）從「殺很大」廣告發跡，在戲劇方面表現相當亮眼，近來還接下節目《旅跑應援團》主持棒，不過她也不忘等待好劇本，期待很快能接到有興趣的題材。此外，本身就有在練舞的郭書瑤，也預告自己想考潛水執照，是人生一大清單之一。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年31歲的郭書瑤事業心強，代言邀約不斷，感情方面則還在等待理想對象，而工作滿檔的她最近也有一個願望，就是考到自由潛水證照：「自己算晚接觸，直到之前拍電影《美人魚》時，才展開潛水旅程，每年都會去海邊玩水，但都沒有真的學習專業。」

直到今年在鍾瑶的鼓勵和激將法下，郭書瑤才下定決心認真練習，試著去考自由潛水證照，透露每天都會花時間練習閉氣跟平壓，還分享當中的小祕訣：「我其實覺得音樂很重要，一定要放能讓自己放鬆的歌曲，閉氣時間就會比較長。」

▲郭書瑤認為聽能放鬆的音樂可以讓閉氣時間變長。（圖／OMIX提供）
▲郭書瑤認為聽能放鬆的音樂可以讓閉氣時間變長。（圖／OMIX提供）
近期病毒延燒，郭書瑤對於防疫絲毫不敢鬆懈：「沒有疫情時就都很注重身體健康，防疫期間更是注重清潔消毒，也感恩上天眷顧，覺得自己已經非常幸運，平安就是福，工作上並沒太大的影響。」

▲郭書瑤對於防疫不敢鬆懈。（圖／郭書瑤臉書）
▲郭書瑤對於防疫不敢鬆懈。（圖／郭書瑤臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

楊冪離婚4年桃花超旺　高情商語錄被封「戀愛教科書」

鍾欣怡「馭夫有術」不怕老公拈花惹草　砸千萬創業速回本

風田親吐「大方認愛千金女友」原因　47歲蔡淑臻直呼羨慕

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀