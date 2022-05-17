納豆記憶回來了！依依曝他秒認出王偉忠 醫生讚嘆是奇蹟
製作人王偉忠近來在廣播節目《欸？我說到哪裡了？》專訪依依，談她如何陪伴、照顧突然罹患出血性中風的納豆，依依坦言這一路上有許多感受，很希望能夠分享中風方面的衛教知識，還透露納豆一見到王偉忠來探病，馬上就認出對方。
依依被很多人問是在哪裡找名醫幫納豆開刀、找哪裡復健，她都說其實重要的不是名醫，而是時間，本來醫院想請納豆轉院治療，但她堅持要在最快的時間開刀，還協助納豆媽媽簽下手術同意書，回首這一切，她呼籲：「各位，請記得名醫不重要，時間最重要！」
依依透露目前納豆的記憶都已經回來，但還需要一點時間才能工作：「醫生都說這是奇蹟！」她還特別提到曾經請王偉忠到醫院看納豆，因為醫生說平常幸福快樂的記憶其實很淺，要令人害怕、畏懼的事情才能留下深刻的印象，那時納豆拒絕復健、一整天都不願開口說話，笑說可能要請王偉忠出馬，才可以嚇嚇納豆。
納豆看到王偉忠後馬上露出驚訝的表情，才過5秒鐘就立刻喊出「偉忠哥！」依依在旁邊看得目瞪口呆，假裝吃醋地對納豆說：「你怎麼這樣，看到我都喊不出我的名字，看到偉忠哥就喊出偉忠哥！」且納豆根本不願意開口說話，可是看到王偉忠，立刻開始聊天，隔天依依告訴醫生這些表現，醫生都不可置信，王偉忠也笑說：「看來我在納豆心中真的是魔王等級的人！讓他怕到這個地步！」