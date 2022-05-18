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阿基師回來了！傳授危機處理能力　「讓我挺過一切挑戰」

▲阿基師到台北海大開講，傳授危機處理能力。（圖／阿基師臉書）
▲阿基師到台北海大開講，傳授危機處理能力。（圖／阿基師臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-05-18 00:00:00

台北海洋科技大學（簡稱台北海大）餐飲管理系主任陳鉦達日前邀請阿基師（鄭衍基）以「惜食惜人惜情」為題擔任餐旅大師專題講座講師，現場大爆滿！

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▲阿基師除藝高，也是學界的代表性人物。（圖／阿基師臉書）
▲阿基師除藝高，也是學界的代表性人物。（圖／阿基師臉書）
疫情持續延燒，媒體報導，影響到民眾外出用餐意願，由於餐廳的用餐人數嚴重下滑，慘況不輸去年5月，不少飯店陸續減少餐期時間，光是台北就有至少10多家星級飯店業者受影響、調整自助餐廳營業時間，包含晶華酒店、圓山大飯店等。

長期在飯店服務的阿基師，日前在台北海大名人講座上提到疫情影響餐飲業經營問題，「很多公司都會休無薪假，但我建議董事長越在危機虧損時，越要把人才留住，投入讓同仁進修和做些外燴便當，接下來客人若報復性消費，就有人才可以用來賺錢了！」

阿基師向來是危機處理大師，他說「廚德擔當和危機處理能力可以讓人挺過一切挑戰」！他認為「人生最大的失敗就是輕言放棄」，要台下同學要勇於接受環境的挑戰。

阿基師在台北海大名人講座上，也舉了惜食當例子，「我一直教導學生，『當我自己是老闆』去思考，每一分都要善用，做人也一樣」。

▲阿基師到台北海大擔任餐旅大師講座講師，右為邀請人台北海大餐館系主任陳鉦達。（圖／台北海大提供）
▲阿基師到台北海大擔任餐旅大師講座講師，右為邀請人台北海大餐館系主任陳鉦達。（圖／台北海大提供）
他強調「惜時惜情惜人」就是他的理念，像是他先前發現廚房食材短少，調查後知道廚師同仁會把沙朗牛肉帶回家，廚德很差，但他非但沒有羞辱、沒開除他，只是問為什麼這樣做？對方坦言是帶回家給家人吃，「我告訴他不要再這樣做，因為我惜情也惜人，他也有優點是人才，後來他更有向心力，表現得更好了」。

阿基師最出名的就是偷呷步，但年輕同學爆笑以為他是當學徒時常偷吃，他解釋是靠「偷學」才出師的，「以前做港式點心，師傅不給配方，我就偷看，自己練習，然後做出來後，告訴師傅是外面買來的，要師傅吃吃看，看師傅反應，聽他分析，然後變成自己配方」。

▲阿基師到台北海大開講，很受歡迎。（圖／台北海大提供）
▲阿基師到台北海大開講，很受歡迎。（圖／台北海大提供）
學生聽阿基師開講，隨口就是故事和經驗談，都聽得津津有味，餐飲系教授阿聖師蕭志聖也大讚，「我們老師們也學到很多，他有問必答，根本不用看PPT，學生最喜歡他講故事，非常有趣」。

台北海大國際暨校際合作處處長林威克很讚美阿基師，「阿基師和我們餐飲系的同學互動很親切，同學們表情就看得出來非常愛他，他真的是個餐飲界的指標！」他說台北海大餐飲系接下來會有很多大型比賽，也會邀請更多名師來共襄盛舉。（編輯：楊穎軒）

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