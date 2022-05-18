高雄演唱會露人魚線？王仁甫神回 許孟哲、孫協志笑歪
最強人氣天團5566即將於高雄巨蛋舉辦「2056 二十週年演唱會」，日前三帥孫協志、王仁甫與許孟哲接受LiTV專訪，聊到出道二十年間，自己改變最多或哪個部分成長，新聞點從不讓大家失望的三帥，由小隊孫協志先說，比起以前5566剛出道時期，自己是胖蠻多的，「哈！其實是心態啦！我覺得心態越來越棒，男人就是不斷經過歲月的洗禮，心態會越來越成熟！」許孟哲也附和除了心態外，改變最多就是懂得珍惜，至於王仁甫則是知足，憶起年少過往的汲汲營營，經過淬礪後漸漸懂得感恩，「我已經不會有那麼遠大的抱負，我開始珍惜身邊大家給我的養分，跟所有人給我的愛！」王仁甫說。
這次舉辦「2056 二十週年演唱會」，不少粉絲都是跟著5566一起長大的，除了再三感激，孫協志、王仁甫與許孟哲對所有粉絲的一舉一動可謂「看到心坎裡」，貼心的他們，心心念念要把粉絲照顧妥當，王仁甫說：「相信辦演唱會同時，應該也還是要戴口罩，上次我們在高雄，大家哭到連口罩都是濕的，我就覺得可能是太久沒看到我們，因此激動到流淚，或是跟著大聲唱時激動的汗水交織，所以希望有口罩廠商可以來贊助。」孫協志說：「衛生紙廠商也可以來找我們！我覺得粉絲這次可能要認真多準備口罩跟衛生紙...」許孟哲接著：「我覺得大家過程中，也一定會尖叫、口渴，但我們把口罩拿下喝水，有可能會有疫情風險，所以吸管這時也很重要！吸管的廠商也可以來找我們合作！」但小隊果然就是小隊，設想齊全的孫協志加碼又補充：「你空有吸管沒有用，也要有飲品或是水，一整組比較周到！」三人的一搭一唱的「工商時間」笑點滿分，雖然訪問過程搞笑，但也無疑印證台上的他們，不光只在意表演，面對台下粉絲每個互動反應，他們都紮實的看在眼裡！
既然主題是2056，因此LiTV問到三帥2056年誰會變糟老頭子？想了想，孫協志覺得應該是自己，私下不修邊幅的他，2056年正逢78歲，應該是什麼都不想管的豁達人生，許孟哲表示不擔心糟，反而擔心胖，「反正也沒有要上電視，不用走偶像路線，我就一直吃...一直吃我喜歡的漢堡跟洋芋片！」許孟哲說。王仁甫則可愛回：「2056年我覺得我應該會變成一個流浪漢！我一直很希望自己頭髮能留很長...很長，然後開著露營車，感受ROCKER、嬉皮這樣！但我應該也會變得很胖，記得跟小孩一起看《復仇者聯盟：終局之戰》，雷神索爾不是變胖一圈嗎？小孩就對我說『爸你以後應該就是這樣子喔？』，我說對！如果不當藝人應該就是這樣子...哈！」
據王仁甫在巨蛋演唱會個人SOLO，成功拿下粉絲一面倒的滿分盛讚，若這次要超越上一回的自己，恐怕要露「人魚線」才有機會，針對粉絲留言提出的問題，王仁甫也親自回應：「露我的人魚線啊 ...我覺得這個部分我們先保留，但我先告訴大家，我可以露的是『扁桃腺』，我會把聲音顧好！」此番話讓許孟哲瞬間「微笑定格」，而孫協志則是笑到沒叮沒噹，「露什麼扁桃腺啦！不然眼線也可以啊！」不過畢竟是小隊，孫協志還是正規說：「我覺得我們走到這個年紀了，應該不是用人魚線來搏版面的程度...」笑完一輪後，王仁甫感性說：「這次我們的表演真的非常精彩，跟以往大家看到的不一樣，因為畢竟二十周年了，我們希望二十周年讓大家看到是一個不一樣的5566，不管是整個舞台、整個我們的音樂，也包括個人表演的部分，都希望讓大家有耳目一新的感覺！」（編輯：楊穎軒）