巷仔內／心急吃不了熱稀飯　交通部過招台鐵工會是場考驗

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交通部誓言台鐵公司化勢在必行，4月立法院交通委員會通過台鐵公司化設置條例初審，王國材承諾在未來一個月將持續與工會溝通，工會卻搶在勞動節當天先行動作，讓王國材憂心疏運狀況到前一天晚上都睡不好覺，接著台鐵局長杜微奉王國材之命與工會協商，事後對外發聲明表示「無交集」，將維持端午不加班行動。
交通部其實在行政單位改革這條路上經驗十足，從中華郵政、中華電信、機場公司、陽明海運、桃勤公司、港務公司都歷經公司化，其中更不乏已經民營化的單位，但恐怕沒有一個單位比台鐵還要棘手，無法漲票收、量體大維護難、員工斷層問題、社會壓力大，也難怪台鐵工會無法接受交通部「沒我你更好」的說法，對交通部來說，他們認為已經竭盡全力協助清理負債，但若以工會看來，就是在進行資產清算。
中華郵政有郵儲金山，機場公司、港務公司具有絕對獨佔性，對比競爭力持續被削弱的台鐵明顯不同，雖然交通部承諾不裁員、不減薪，但長遠來看，是否會依照市場供需縮減台鐵規模，一切都還未定，台鐵是否真的能維持現有編制，證明未來的不可替代性，只有時間能證明，由此也不難看出，為何當交通部提出欲收回台鐵三塊金華土地作為償債基金來源後，會讓工會如此不滿。
國營事業是我國重要民生所需產業，從過去一年來台電屢次出包遭撻伐、中油公司連年虧損，台鐵進入市場後就得和國道客運、高鐵等單位競爭，少了「行政組織」的包袱雖然有更多自由度，但也等於被剝去了金縷衣，現況台鐵運營大有問題，更不用想要靠著土地資產、轉投資等更複雜的方式獲利。
台鐵公司化面對工會壓力，未來還要再推行16部子法，想要趕在時限內正式掛牌刻不容緩，但心急吃不了熱稀飯，當交通部越想要台鐵簽下「離婚協議書」，台鐵工會就更加認為交通部甩鍋，如果中央想要和「分手快樂」，恐怕和工會溝通還是得放慢腳步，否則當第三輪、第四輪擂台戰再開打，只怕台鐵和交通部要繼續「長相廝守」。