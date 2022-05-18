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巷仔內／心急吃不了熱稀飯　交通部過招台鐵工會是場考驗

▲端午連假是台鐵工會對中央的第二次模擬考，交通部對於未來16條子法要如何一一過關，讓台鐵公司2024得以掛牌是很大的考驗。（示意圖／NOWnews資料照）
▲端午連假是台鐵工會對中央的第二次模擬考，交通部對於未來16條子法要如何一一過關，讓台鐵公司2024得以掛牌是很大的考驗。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／特稿

2022-05-18 10:10:00

台鐵公司化議題鬧得沸沸揚揚，但由於台鐵掌握在工會手中，做為交通部在台鐵公司化改革路上最強悍的敵人，台鐵工會於2003年強勢擋下第一波公司化之後，這次交通部看來態度堅決，公司化勢在必行，工會五一不加班的行動並無造成交通大亂，交通部長王國材對於疏運配套也自評過關；只不過，雙方即將在端午連假再次交鋒，這次的返鄉、出遊人潮規模可是和五一連假完全不同，對於工會來說，這只是中央的第二次模擬考，真正的大考將落在預告的明（2023）年春節，都考驗著交通部未來16條子法要如何一一過關，讓台鐵公司2024得以掛牌的協商能力。

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台鐵為台灣早期成熟的大眾運輸路網，但也因為如此，為了配合交通部政策、法規等需求，台鐵已年久失修「人老珠黃」，儘管公司化的討論超過30年，但台鐵以工會為代表，就是不肯離開交通部，更以2003年時的條件，要求交通部要信守承諾，中央提出的資產、負債分配，工會並不滿意，不管台鐵的身份未來是國營台鐵公司還是交通部台鐵局；債務歸屬是交通部或是台鐵公司，這些都還是交通部的鍋，國債依然是國債，而債務也是全民埋單。

交通部誓言台鐵公司化勢在必行，4月立法院交通委員會通過台鐵公司化設置條例初審，王國材承諾在未來一個月將持續與工會溝通，工會卻搶在勞動節當天先行動作，讓王國材憂心疏運狀況到前一天晚上都睡不好覺，接著台鐵局長杜微奉王國材之命與工會協商，事後對外發聲明表示「無交集」，將維持端午不加班行動。

交通部其實在行政單位改革這條路上經驗十足，從中華郵政、中華電信、機場公司、陽明海運、桃勤公司、港務公司都歷經公司化，其中更不乏已經民營化的單位，但恐怕沒有一個單位比台鐵還要棘手，無法漲票收、量體大維護難、員工斷層問題、社會壓力大，也難怪台鐵工會無法接受交通部「沒我你更好」的說法，對交通部來說，他們認為已經竭盡全力協助清理負債，但若以工會看來，就是在進行資產清算。

中華郵政有郵儲金山，機場公司、港務公司具有絕對獨佔性，對比競爭力持續被削弱的台鐵明顯不同，雖然交通部承諾不裁員、不減薪，但長遠來看，是否會依照市場供需縮減台鐵規模，一切都還未定，台鐵是否真的能維持現有編制，證明未來的不可替代性，只有時間能證明，由此也不難看出，為何當交通部提出欲收回台鐵三塊金華土地作為償債基金來源後，會讓工會如此不滿。

國營事業是我國重要民生所需產業，從過去一年來台電屢次出包遭撻伐、中油公司連年虧損，台鐵進入市場後就得和國道客運、高鐵等單位競爭，少了「行政組織」的包袱雖然有更多自由度，但也等於被剝去了金縷衣，現況台鐵運營大有問題，更不用想要靠著土地資產、轉投資等更複雜的方式獲利。

台鐵公司化面對工會壓力，未來還要再推行16部子法，想要趕在時限內正式掛牌刻不容緩，但心急吃不了熱稀飯，當交通部越想要台鐵簽下「離婚協議書」，台鐵工會就更加認為交通部甩鍋，如果中央想要和「分手快樂」，恐怕和工會溝通還是得放慢腳步，否則當第三輪、第四輪擂台戰再開打，只怕台鐵和交通部要繼續「長相廝守」。

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