金曲入圍／蔡健雅收大贏家喜訊哭了　與魏如萱爭歌后

第33屆金曲獎頒獎典禮將於7月2日在高雄巨蛋登場，金曲獎入圍名單記者會於今（18）日在台北舉行，本屆大贏家由蔡健雅獲得，一次入圍8項大獎，她透過唱片公司環球音樂表示，在得知喜訊的第一時間，感動到哭了。
蔡健雅以專輯《DEPART》入圍「最佳華語女歌手獎」、「最佳作曲人獎」、「最佳作詞人獎」、「最佳演唱錄音專輯獎」、「最佳專輯製作人獎」、「最佳華語專輯獎」、「年度專輯獎」共8項講，人正在隔離的她得知好消息，開心表示：「太太太感動！哭了，一身雞皮疙瘩。一開始還不敢看公布， 謝謝金曲獎評審的鼓勵！很慶幸這張在疫情期間生出來的專輯有被感受到！」
蔡健雅表示能夠入圍「最佳演唱錄音專輯獎」、「年度專輯」這兩項，感到很自豪，「在自我提升部分，這對我來說是個很大的鼓舞！當然其他入圍已經棒到無法形容。為整張專輯參與的所有技術和工作人員老師們鼓掌8項提名，是每位的細胞組合起來的能量！還有恭喜所有入圍的超有才華音樂人！我們金曲獎見！」此外，同樣入圍「最佳華語女歌手獎」的還有Karencici、詹雯婷、以莉・高露、魏如萱、袁婭維。
同屬於環球音樂的艾怡良，則是被評審團主席阿弟仔評為本屆的金曲獎遺珠，僅入圍「最佳作曲人獎」，她直言：「雖然覺得可惜，但我希望自己努力去感覺到友善，不過我一向不是一個揮霍感官所得的人，所以我也會好好珍藏仍然入圍了一項這麼難能可貴的信任，存在我們彼此共振的頻率當中，不論是評審、我的歌迷、聽眾，或是曾路過擦肩的我們。」