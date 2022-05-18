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Toyz降落九份淘金！曬「超狂成果」嗨喊發財　網秒衝朝聖

▲Toyz在最新一支影片中，到九份體驗淘金，沒想到最後出來的成果，讓網友全大吃一驚。（圖／翻攝自YouTube頻道「Toyz」）
▲Toyz在最新一支影片中，到九份體驗淘金，沒想到最後出來的成果，讓網友全大吃一驚。（圖／翻攝自YouTube頻道「Toyz」）

編輯中心/綜合報導

2022-05-18 09:53:09

知名實況主Toyz（劉偉健）日前雖捲入販毒和詐賭風波，不過近期積極在YouTube拍攝影片重拾人氣，並開啟「 從零開始」影片系列，體驗各式各樣的職業，而Toyz在最新一支影片中，到九份體驗淘金，沒想到最後出來的成果，讓網友全驚喊：「這集拍完台灣人一定一窩蜂跑去淘金！」

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影片中，Toyz只帶著放大鏡、籃子、鉗子、小盒子以及湯匙，就要進入遊客中心附近的免費淘金點準備工作，卻在路上巧遇淘金達人，對方便帶著他到內行人才知的秘密地點，並借出專業工具，還手把手教學該如何才能淘到金。 

▲Toyz在最新一支影片中，到九份體驗淘金，沒想到最後出來的成果，讓網友全驚喊：「這集拍完台灣人一定一窩蜂跑去淘金！」（圖／翻攝自YouTube頻道「Toyz」）
▲Toyz慢慢過濾泥沙，裡頭的金粉及小金石就會慢慢浮出。（圖／翻攝自YouTube頻道「Toyz」）
達人分析，金瓜石的金是「不見金」，肉眼看不見金子，但是九份的金子顆粒較大，可以直接看見，一天可挖到3、4顆，Toyz學會如何淘金後，便開始埋頭狂淘，一開始會撈起整盤泥沙，先將大石頭挑掉後，再將上頭的粗泥沙撥掉，再慢慢過濾，裡頭的金粉及小金石就會慢慢浮出。 

▲Toyz在最新一支影片中，到九份體驗淘金，沒想到最後出來的成果，讓網友全驚喊：「這集拍完台灣人一定一窩蜂跑去淘金！」（圖／翻攝自YouTube頻道「Toyz」）
▲Toyz將成品帶到專門收黃金的店家鑑定，換得1780元台幣。（圖／翻攝自YouTube頻道「Toyz」）
最終Toyz將成品帶到專門收黃金的店家鑑定，發現經過處理成色約有70%，狀況算是相當不錯，並換得1780元台幣，雖然沒有大發財，不過最後結局也讓網友驚喊，「這集拍完台灣人一定一窩蜂跑去淘金」、「幾個小時就能賺到這個薪資是真不差」、「感覺去到沒什麼人挖過的地方淘金是真的有料耶，看完我真的想去挖了真的有那麼好賺嗎」、「兩小時快1千8欸，以後景點爆滿了吧」。（編輯：賴禹妡） 


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