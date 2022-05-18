中醫大新竹附醫獲兩SNQ獎 院長陳自諒接受蔡總統表揚

我是廣告 請繼續往下閱讀
癌症中心主任鍾智淵指出，一位55歲的女病患，因血便、腹脹、體重減輕症狀前來就醫，診斷罹患大腸癌第四期，合併無法切除之肝臟轉移患者。起初肝轉移腫瘤達8.6公分、癌症指數CEA值、CA19-9值皆偏高。經過首次三合一化療後，4個月癌症指數CEA值即由原先>10000ng/ml降至2.73 ng/ml、CA199值由2879 U/ml降至8.2 U/m l (CEA正常值<5ng/ml、CA199正常值<37 U/ml)，達到明顯改善。後續在治療過程中，肝臟轉移腫瘤縮小至1.2公分，陸續成功完成兩次肝臟轉移處切除手術，以及大腸直腸病灶切除術，達到腫瘤完全緩解，目前恢復正常生活。
研究證據指出，轉移灶切除具有提供治癒的可能性，不可切除肝轉移患者5年生存率接近0%，而可切除肝轉移患者的5年生存率可達43%-50%。此外，約有10%-20%患者發生肺轉移，肺轉移灶切除可提供部分病人25%-35%的5年生存率。為了提升大腸直腸癌患者轉移的治癒率，癌症中心及大腸直腸外科團隊，採用轉化治療三合一強化療方式，在治療上增加轉移性大腸直腸癌患者轉移病灶完全切除、無殘餘癌細胞機會，提供病患更佳的存活率。
陳自諒表示，因應COVID-19疫情，藥劑科配合遠距醫療發展出「藥來速」及「代客煎藥」服務，增加更便利的領藥模式，減少病人進出醫院提高感染風險，為建立完善的客製化服務及全方位的體質調理，整合中醫科、藥劑科、資訊室等專業，提供代客煎藥及中西藥用藥指導等特色醫療服務。
中醫大新竹附醫表示，開院即引進中藥智慧藥櫃，會自動提示飲片位置及調劑重量，而電子磅秤連結智慧調劑系統，自動檢核重量，並能同時檢核藥品品項、藥品重量、藥品重複、效期提示等，不僅提高服務品質也提高病人用藥安全。