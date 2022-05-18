響應世界計量日 經濟部標驗局迎接數位轉型與淨零永續
經濟部標準檢驗局響應國際度量衡局（BIPM）公布的年度世界計量日主題「數位時代的計量 （Metrology in the Digital Era）」，特別在今（18）日以數位線上方式舉辦「2022年世界計量日－數位轉型與淨零永續計量標準發展研討會」，彰顯我國積極因應「數位轉型」與「淨零永續」兩大趨勢所帶來的挑戰。
什麼是世界計量日？標準檢驗局局長連錦漳表示，此節日的由來是為了紀念1875年5月20日國際間簽署「米制公約（Metre Convention）」，因此將每年5月20日訂為「世界計量日（World Metrology Day）」。
國際間簽署的「米制公約」建立了國際間一致的計量標準，為現代化發展奠定扎實的基礎。而當前數位科技快速發展，加速全球社會與經濟的數位轉型；加上因應氣候變遷需達成永續發展的目標，淨零碳排也迅速成為國際間另一個重大趨勢。無論是「數位轉型」或「淨零永續」都成為當前國際發展的首要課題，因此準確可靠的量測數據與鏈結國際的計量標準，扮演了十分重要的核心角色。
本次經濟部標準檢驗局所舉辦的研討會特別邀請國際度量衡委員會（CIPM）主席Dr. Wynand Louw致詞，他表示，面對「數位轉型」及「新計量」兩項跨領域挑戰，國際度量衡大會未來將在國際單位制（SI）重新定義基礎上建立更有效率的數位量測校正系統，並考量更多不確定因素建立系統性計量及強化決策能力。
研討會同時也邀請國際度量衡委員會秘書長Dr. Takashi Usuda、大銀微系統股份有限公司助理總經理陳燦林及財團法人臺灣經濟研究院所長陳彥豪等國內外專家，透過產官研的對話，讓與會者更瞭解量測技術因應上述兩大國際趨勢所扮演角色的重要性與未來發展方向。