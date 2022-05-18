美台僑教會遭槍擊　台基督長老教會籲：制新憲解國家認同

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發生於美國南加州日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）的槍擊案引發全球震撼，當時台僑聚集的「爾灣台灣基督長老教會」在該地租借場地舉行活動，統派背景的華裔凶嫌周文偉闖入聚會開槍，造成52歲台裔醫師鄭達志身亡及5人受傷。
台灣教授協會與台灣基督長老教會今日為此聯合召開記者會，台灣教授協會會長許文堂首先針對鄭達志英勇犧牲默哀，並表示同表哀痛之餘也要發出憤怒的聲音。此次的兇手周文偉所屬拉斯維加斯和統會，與加州和統會、全美和統會都是中國統戰部所屬組織，近年立場極端的統派團體在國內外以暴力滋事、危害社會安寧，不僅侵犯人權，更甘為中國認知作戰的打手，利用民主自由傷及台灣的國家安全。
許文堂表示，台灣教授協會提出呼籲，外交部應禁止「中國和平統一促進會」成員入境；另外交部、僑委會應清查在外各單位是否有補助統促團體；國安單位應清查台灣統派與中國統戰部關聯；行政院、立法院應加速立法，對外國代理人危害台灣的民主自由嚴加治罪；美國政府嚴懲仇恨罪，應取消有統促背景人士的居留權，避免中國統戰組織透過自由民主遂行恐怖主義。
台灣基督長老教會總會議長戴碩欽表示，台灣基督長老教會的兄姊以前也曾經經歷過白色恐怖歷史，多年來一直在信仰當中學習，如何彌補、化解族群對立的仇恨，陪伴受害者以愛來克服所有悲傷，懇求上帝親自安慰、扶持受到驚嚇的美國南加州爾灣台灣基督長老教會的僑民，讓他們彼此扶持安慰，平安度過驚慌痛苦的時刻。
另台灣基督長老教會總會總幹事陳信良也代表總會發出聲明表示，爾灣台灣基督長老教會是一間愛台灣心繫台灣宣教的教會，台灣基督長老教會譴責暴力，特別是將自己的情緒發洩在手無寸鐵的人身上，濫殺無辜者的暴力。
聲明也說，也要藉著此事件呼籲政府正視在台灣某些統派團體所散播的「仇恨」言論，並以有效策略防範那些團體利用仇恨言論，激起對立，製造暴力事住，對台灣社會造成傷害。
聲明強調，這次的事件可說是認同衝突的海外延伸。這事件告訴大家得認真看待在台灣這塊士地上的「族群」問題。所謂「中國認同」與「台灣認同」的問題與衝突從來沒有在台灣社會消失過，甚至隨著台灣社會的民主、自由而變得更複雜。追遡其根源，乃在規範我國的憲法是一個不符合台灣現況的憲法，導致認同的混淆。唯有重新制訂一部符合台灣現況的新憲法，才能讓人民免於認同的混淆。