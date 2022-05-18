多位黨公職確診 民進黨拍影片打氣國人：如果確診別擔心
面對Omicron病毒侵襲，台灣連日確診數突破6萬，不過超過99%確診者為輕症，其中也包括多位執政的民進黨黨公職。為此，民進黨中央黨部特別邀請其中幾位錄製「同心防疫、一起挺過」系列影片，闡述確診後的身體狀況、分享居隔期間的生活經驗，希望讓社會大眾了解相關訊息，並且遵循指揮中心的防疫指引，正確並正向的防疫，早日恢復健康正常的生活。
民進黨推出「同心防疫、一起挺過」系列影片，分別邀請黨籍立委蔡適應、趙天麟、林靜儀、邱議瑩、台北市議員王閔生、鍾佩玲和發言人謝子涵拍攝，其中有些已完成居家隔離回到工作崗位，有些則因剛確診正在居家隔離。例如蔡適應、林靜儀、王閔生在結束居隔後，以過來人身份提到確診症狀，蔡適應表示， 如果確診，不用擔心；林靜儀則特別提醒民眾，確診後相關用藥的指引，多數仍必須經過醫師診斷才能開立處方箋使用。
另外，趙天麟、邱議瑩與鍾佩玲仍確診居隔中，聽得出喉嚨沙啞，看得到些許倦容，但普遍精神仍不錯。趙天麟與鍾佩玲因家中有幼童，特別分享確診者與同住家人該如何因應，以及面對家中孩子確診時，又有哪些「家用備品撇步」和「育兒之道」。邱議瑩則分享自己在家中隔離時，不忘找時間運動，打健康蔬果汁來增強體力。
謝子涵表示，因確診黨公職多為輕症，即便身體不適，但在遵循指揮中心的指引與醫師囑咐後，都能在居隔期間逐漸康復；因此，民進黨希望透過「同心防疫、一起挺過」系列影片的拍攝，持續與全民站在一起並提供服務，期待與國人同胞一起再度發揮「團結防疫、同心抗疫」的精神，挺過這波疫情，回到正常生活。