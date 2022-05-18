COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

拜登赴水牛城悼槍案死者　痛批白人至上主義之毒

▲美國總統拜登（右1）和妻子吉兒（右2）17日赴紐約州水牛城，悼念超市槍擊案的死者。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登（右1）和妻子吉兒（右2）17日赴紐約州水牛城，悼念超市槍擊案的死者。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-05-18 12:09:32

（中央社水牛城17日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，紐約州水牛城15日發生的大規模槍案，是白人至上主義意識形態之「毒」，還說是為了政治利益而煽動種族主義。

我是廣告 請繼續往下閱讀
水牛城1名白人青少年被控在超市殺害10名非裔，拜登今天來到水牛城致詞時表示：「這裡發生的事是單純且直接的恐怖主義，國內恐怖主義。」

拜登說：「白人至上主義是一種我們政治體內的毒藥，還被放任在我們眼前惡化潰爛。」他並譴責「那些為權力、政治好處和利益散佈謊言的人」。

拜登也在激昂的演說中呼籲限制突擊式步槍的擁槍權，他列舉受害者時，講到男子麥克尼爾（Andre Mackniel）在槍手進入商店時正在為3歲兒子購買生日蛋糕，不禁淚流滿面。

拜登最嚴厲的評論，是針對他所說的白人至上主義者的「反常意識形態」，警方稱這種意識形態鼓動了槍手。

槍手在犯案宣言中提到了所謂的「替代理論」，這種理論稱左翼密謀用非白人移民壓倒白人人口。

拜登形容說：「一種仇恨，透過媒體和政治（和）網路激化憤怒、疏離、迷失和孤立的人，讓他們誤以為他們將被取代——就是這個詞，被取代——被『其他人』取代。」

「不要再發生了，不要，我們必須盡可能明確有力地表明，白人至上的意識形態在美國沒有立足之地。」

拜登語畢，群眾報以熱烈掌聲。

根據社媒網站貼文，18歲凶嫌甘德倫（Payton Gendron）為這次犯案計劃數月，還提前到現場勘查。

根據美國媒體分析數百頁訊息，甘德倫去年12月就曾貼文說要殺害非裔，決定以水牛城這家超市為目標，是因為這附近有眾多非裔人口。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110518

影／紐約水牛城超市爆槍擊　兇嫌塗「N字髒話」全程直播

上海真解封？居民批「作秀」　搶買「黃牛票」大逃難

北韓疫情炸！未打疫苗者多　WHO憂釀新變異株風險增

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
您贊成高中以下學校直接停課至5月底，或是直接停課到學期末？

您贊成高中以下學校直接停課至5月底，或是直接停課到學期末？

繼續作答
即時
推薦閱讀