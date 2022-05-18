國民黨智庫民調：過半民眾對司改沒信心、不相信司法

520就是總統蔡英文就任六週年，國民黨智庫進行一系列對民進黨政府的檢討，今（18）日針對司法、監察召開「520蔡政府施政總檢討」，並發表一份最新民調結果，結果顯示，超過5成民眾不相信司法、對蔡英文總統推動司法改革成效沒有信心，同時近6成的人認為自陳菊擔任監察院長以來，監察院已經失去公正獨立性。
根據國民黨智庫民調結果，對於整體司法的信任度、法官審判與大法官解釋憲法等，民眾基本上態度一致，不信任的超過5成，僅3成多民眾表示信任。其中，5成2民眾不信任司法公信力，3成5信任；5成2民眾不相信法官會公正審判，3成8相信；至於身為憲法守門人的大法官是否會公正客觀解釋憲法？5成3民眾表示不相信，只有3成2相信。
民調顯示，因「三中案」與「國安私菸案」被質疑立場不公正的新任檢察總長邢泰釗，有4成1民眾不相信他未來會公正客觀，相信他會公正客觀、不受政治干涉的不到2成，對此題無反應的回答高達近4成。
交叉分析顯示，對於司法整體公信力、法官審判、大法官釋憲的不信任，中彰投不信任度最高，但並無明顯區域上的差異；在年齡上，18至29歲及30至39歲的民眾，對司法的信任度明顯較高，與40歲以上者呈明顯對比。
此外，蔡總統就任後召開司改國是會議，並提出多項改革措施，但有近7成5民眾對蔡總統司改理念與內容不瞭解，對於蔡總統司改成效有近5成3民眾表示沒有信心，有信心的僅35.5%。