鍾欣怡聯名胡同燒肉！防疫在家吃A5和牛煎餃　攻電商市場

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身為二寶媽的鍾欣怡，有感疫情在家自煮的高需求，攜手「胡同燒肉」，從原本雙方招牌欣欣牌的屋台煎餃、胡同的和牛油乾拌麵為出發點，聯名開發A5和牛煎餃及燒肉水餃全新冷凍商品。鍾欣怡親自試吃了半年才調配出最佳口味，她笑稱自己牛仔褲「從S號胖到快要L號」，將近多了7公斤。
銷售累計至今逾20萬顆的「欣欣牌」經典屋台煎餃，搭配胡同和牛油乾拌麵的和牛油，開發而成「A5和牛煎餃」，吃得到油脂清香與新鮮香菇的濃厚香氣；「燒肉水餃」則汲取胡同燒肉醬的鹹甜滋味，搭配爽脆四季豆內餡，香甜Q彈。推薦再搭配鍾欣怡全新開發的「洋蔥皇后醬」，鹹甜開胃。
除了聯名美味，為方便大家居隔也能享有美食，將屋台椒麻煎餃、老火燉菇雞湯麵、法式清燉牛肉麵、淮山百合花膠雞湯等人氣銷售美食，集結成「欣欣牌防疫箱12品」，搭配小點滷味拼盤、鮮凍食材智利鮭魚切片等食材，一次買齊。
「和牛研究室Wagyu Lab」也考量近期居家自煮需求攀升，法式澄清湯、紅酒燉近江牛、和牛瑪莎拉咖哩及和牛日式燴飯醬等6款冷凍即食和牛料理包，可以一人輕鬆吃、兩人混搭或方便小家庭聚餐。
主廚還公開私房菜單讓料理包更美味，喜歡吃蔬菜的朋友推薦「炭烤蔬菜佐燴飯醬汁」，將喜歡的蔬菜與橄欖油、鹽巴、胡椒充分拌勻，放入烤箱以180度高溫烤約20分鐘，等待的過程中將「和牛日式燴飯醬」料理包解凍加熱，以蔬菜沾取一起食用，健康又美味。
饕客則可鎖定「蕈菇和牛燉飯」，將切碎的洋蔥與蕈菇炒香後，放入義大利米拌炒，加入白酒煮至揮發後分次加入「法式牛肉澄清湯」，煮至米粒熟化，加入鮮奶油、起司粉再待乳化後收汁即可，另以鍋子將骰子牛煎至喜好熟度，一起擺盤就可以在家享用大餐。
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