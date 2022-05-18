食當季 吃在地 崇明國小有機農園推動「食農共好」理念

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台南市長黃偉哲今(18)日出席記者會表示，台南是農業生產重鎮，生活、土地與食材的關係密不可分，更希望台南市的小朋友能夠體會「食當季、吃在地」的理念，了解每項食材背後的故事。黃偉哲說，台南市280所中小學有9成左右學校自設午餐廚房自辦午餐，近年也持續整合，並建立「中央廚房」供應鄰近學校的午餐，大力推動使用在地食材，落實從產地到餐桌理念。黃偉哲並說，推動食農教育對學校老師來說是一個挑戰，感謝台南市多所學校能夠認同理念，以及各個民間單位的參與，帶領孩子一起學習、體驗與成長。
清景麟教育基金會董事長林聰麟表示，此次與崇明國小攜手合作，建構校園有機農場美學空間，增添藝術與多媒體元素，帶領師生學習種植、環保、營養教學等食農教育，期盼透過讓學生化身農夫體驗春耕夏耘、秋收冬藏，能夠感受來自土地的生命力與感動。
崇明國小校長王海秀表示，展覽計畫的最開始，是先在校園內進行食農教學徵圖比賽，繪畫主題環繞巴克禮公園與校園農趣田園，並請落山風藝術季潘宏益老師將學生的作品彩繪上牆。另外，展區內兩座竹編裝置藝術，由竹編藝術家陳詠笙及李冠霆共同打造，也涵納了學童的創意。其中一座瓜棚種植了甜菜根、苦瓜及圓茄，竹條交錯的孔洞讓空氣流通，牆上特地留的孔洞是希望未來有小動物進駐時方便探看，以大自然的視野實踐食農共好。
參與策展計畫的阿霞飯店將崇明國小有機農園內種植的蔬果入菜，以烹飪藝術打造「共好餐桌」，未來這些當季時令菜色也將在店內販售，包括以阿霞傳統的蝦棗泥入餡的炸茄餅、內有川七的絲瓜餅，以鮮甜紅蘿蔔、香菇、雞絲做成的古早味菊花盅，期間限定內都可以在阿霞飯店吃的到。