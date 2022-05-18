食當季 吃在地 崇明國小有機農園推動「食農共好」理念

由清景麟教育基金會、台南市崇明國小、阿霞飯店以及南美館森山市集策展團隊共同參與、策畫的「食農共好‧新美學計畫」展覽，將崇明國小校園內 500 坪的蟲鳴農趣有機田園，以「食農共好」創作主軸，加入了各種藝術裝置創作，讓食農教育以創新的形式深入孩童學習空間。

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台南市長黃偉哲今 (18) 日出席記者會表示，台南是農業生產重鎮，生活、土地與食材的關係密不可分，更希望台南市的小朋友能夠體會「食當季、吃在地」的理念，了解每項食材背後的故事。黃偉哲說，台南市 280 所中小學有 9 成左右學校自設午餐廚房自辦午餐，近年也持續整合，並建立「中央廚房」供應鄰近學校的午餐，大力推動使用在地食材，落實從產地到餐桌理念。黃偉哲並說，推動食農教育對學校老師來說是一個挑戰，感謝台南市多所學校能夠認同理念，以及各個民間單位的參與，帶領孩子一起學習、體驗與成長。

▲食當季，吃在地。阿霞飯店的時令特色菜之後將於店內販售（圖／記者林怡孜攝，2022,05,18）

清景麟教育基金會董事長林聰麟表示，此次與崇明國小攜手合作，建構校園有機農場美學空間，增添藝術與多媒體元素，帶領師生學習種植、環保、營養教學等食農教育，期盼透過讓學生化身農夫體驗春耕夏耘、秋收冬藏，能夠感受來自土地的生命力與感動。

崇明國小校長王海秀表示，展覽計畫的最開始，是先在校園內進行食農教學徵圖比賽，繪畫主題環繞巴克禮公園與校園農趣田園，並請落山風藝術季潘宏益老師將學生的作品彩繪上牆。另外，展區內兩座竹編裝置藝術，由竹編藝術家陳詠笙及李冠霆共同打造，也涵納了學童的創意。其中一座瓜棚種植了甜菜根、苦瓜及圓茄，竹條交錯的孔洞讓空氣流通，牆上特地留的孔洞是希望未來有小動物進駐時方便探看，以大自然的視野實踐食農共好。

▲台南市長黃偉哲、教育局長鄭新輝、觀旅局長郭貞慧及地方民代皆出席這場兼具教育、藝術與⽂化等多元意義的互動式展覽（圖／記者林怡孜攝，2022,05,18）