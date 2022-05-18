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端午連假地雷路段出爐！客運供破百萬座位數

▲公總今（18）日表示，預估本次連續假期車潮將自6月2日下午起出現，觀光旅遊車潮將於6月3日至6月5日全日於各大風景旅遊熱點湧現。（圖／NOWnews資料照）
▲公總今（18）日表示，預估本次連續假期車潮將自6月2日下午起出現，觀光旅遊車潮將於6月3日至6月5日全日於各大風景旅遊熱點湧現。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-18 11:57:58

端午節連續假期自6月3日起至6月5日止，共3天。本次連假除了返鄉及收假旅次，預計將以前往觀光旅遊及參加端午節活動旅次為主，公總今（18）日表示，預估本次連續假期車潮將自6月2日下午起出現，觀光旅遊車潮將於6月3日至6月5日全日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計自6月4日中午起至6月5日出現。為紓解觀光旅遊車潮，公路總局除審慎規劃公共運輸及省道交通疏導措施外，也將提供即時充分的交通路況資訊給用路人作為行程規劃的參考。

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公路交通部分，公路總局預測假期間省道易壅塞路段，包含地區的主要幹道如台9線蘇花公路及南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻香山路段、竹南路段及中彰大橋路段等、銜接高速公路路段如台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道、台74線接國3快官及霧峰交流道、台86線接國3關廟交流道、台86線仁德系統、台18線接國3中埔交流道、台88線鳳山~五甲等及重要觀光風景地區鄰近路段如台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等。

為紓解省道壅塞路況，公路總局將依據各易壅塞路段交通特性規劃各項疏導措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車時段性禁行管制、省道即時路況資訊提供等，並協調地方警察單位加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施，另於蘇花路廊實施大客車優先行駛措施，以鼓勵民眾搭乘公共運輸。

公共運輸部分，公路總局積極協調各客運業者調整運能，東西部國道客運分別於疏運期間總計提供2.9萬班次及99.8萬座位數，各業者將陸續於連假兩周前開始販售預售票，該局亦持續依據銷售狀況請業者機動調整班次，滿足民眾旅運需求。

 因應疫情升溫，為讓民眾安心搭乘公路客運，已請公路客運業者做好人車安全整備及防疫措施，各業者於場站、候車地點及高頻次接觸設施等重點區域於營運期間加強清潔消毒作業，以維護乘客及工作人員安全，確保民眾平安出行；亦請搭乘公路客運民眾務必配合量測體溫、確實配戴口罩並維持適當社交距離，做好自我防護。

公路總局為鼓勵民眾多選擇搭乘國道客運，在端午連假期間推出多項公共運輸優惠措施，如民眾搭乘87條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠、持電子票證搭乘47條台灣好行路線可享半價優惠；此外，凡搭乘臺鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。另該局針對前往東部區域之民眾推出專案優惠，持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元之優惠及花東地區「在地有腳」租賃優惠等優惠措施，以上兩項優惠無法重複抵退，民眾可擇優適用。
 

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