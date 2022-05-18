端午連假地雷路段出爐！客運供破百萬座位數

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為紓解省道壅塞路況，公路總局將依據各易壅塞路段交通特性規劃各項疏導措施，包括替代道路、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制、大貨車時段性禁行管制、省道即時路況資訊提供等，並協調地方警察單位加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施，另於蘇花路廊實施大客車優先行駛措施，以鼓勵民眾搭乘公共運輸。
公共運輸部分，公路總局積極協調各客運業者調整運能，東西部國道客運分別於疏運期間總計提供2.9萬班次及99.8萬座位數，各業者將陸續於連假兩周前開始販售預售票，該局亦持續依據銷售狀況請業者機動調整班次，滿足民眾旅運需求。
因應疫情升溫，為讓民眾安心搭乘公路客運，已請公路客運業者做好人車安全整備及防疫措施，各業者於場站、候車地點及高頻次接觸設施等重點區域於營運期間加強清潔消毒作業，以維護乘客及工作人員安全，確保民眾平安出行；亦請搭乘公路客運民眾務必配合量測體溫、確實配戴口罩並維持適當社交距離，做好自我防護。
公路總局為鼓勵民眾多選擇搭乘國道客運，在端午連假期間推出多項公共運輸優惠措施，如民眾搭乘87條國道客運路線可享平日優惠價或票價85折優惠、持電子票證搭乘47條台灣好行路線可享半價優惠；此外，凡搭乘臺鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。另該局針對前往東部區域之民眾推出專案優惠，持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元之優惠及花東地區「在地有腳」租賃優惠等優惠措施，以上兩項優惠無法重複抵退，民眾可擇優適用。