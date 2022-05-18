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「泰」佛心！鼓勵國民種植大麻　泰府將免費發放100萬株

▲隨著泰國大麻合法化新規上路，政府也決定免費發放100萬株大麻給全國家庭，盼能促進大麻「家庭種植」成為經濟作物，有望每年替泰國帶來超過100億泰銖的收入。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著泰國大麻合法化新規上路，政府也決定免費發放100萬株大麻給全國家庭，盼能促進大麻「家庭種植」成為經濟作物，有望每年替泰國帶來超過100億泰銖的收入。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-18 11:57:03

泰國近年來陸續鬆綁大麻使用相關規定，不僅成為東南亞第一個將大麻合法化並用於醫療與研究用途，甚至還鼓勵摻入食品、飲品或化妝品，期待透過「綠色革命」建立大麻產業鏈，泰國衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）更宣布政府將全面發放100萬株免費大麻，盼能促使大麻成為常態的家庭農作物。

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泰國於2019年批准醫用大麻合法化，今年初更進一步從毒品管制名單中移除，成為東南亞第一個大麻合法化國家，政府有意鼓勵「綠色產業」刺激經濟，接連放行大麻指定部位（如根、莖）摻入食品、飲品或化妝品中；泰國衛生部長阿努廷日前更為了推廣大麻成為泰國經濟作物，呼籲民眾把「種大麻」當作家庭植栽，而企業若想做商業用途，則需要再向政府申請許可。

▲▲大麻（圖／美聯社／達志影像）
▲泰國衛生部長阿努廷推廣醫用大麻有著舒緩疼痛、幫助睡眠、促進食慾等功用。（圖／美聯社／達志影像）
為了響應大麻除罪化、開放民眾營運醫用大麻相關業務、買賣等新規，阿努廷8日再宣布，政府將於6月向全國家庭分發100萬株免費大麻。阿努廷指出，該計畫每年將可為泰國帶來超過100億泰銖的收益，當局也希望透過以大麻相關產品為主的「醫療旅遊鍊」，能夠因此在疫情後復甦。

根據世界銀行（World Bank）統計，泰國約有三分之一的勞動人口從事農業工作，逐漸鬆綁大麻後，國內出現許多用於放鬆神經、舒緩疼痛的醫療用途，而在2021年數家企業獲准於消費性產品使用大麻後，相關美妝用品呈爆發式成長。

不過綜觀東南亞其他國家，持有或販賣大麻仍被視為違法，例如在新加坡持有大麻恐被處10年監禁，而在印度、馬來西亞販賣大麻最高也恐處死刑；台灣方面大麻亦仍屬於二級毒品，但凡寄送或收受含大麻成分的國際包裹，最重可依運輸毒品罪送法辦；種植大麻供己施用，依現行法規情節輕微者，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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