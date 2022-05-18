特企／《蔚藍檔案》慶祝半周年　數位周邊快閃店開跑

NEXON宣布由NEXON GAMES研發的手機遊戲《蔚藍檔案》於17日更新了主線劇情 vol.3 「伊甸園條約篇：第2章 無法證明的難題」前半部。本次第2章前半部主線劇情是圍繞著「三一綜合學園」的「補課部」與「伊甸園條約」的故事，透過劇情遊玩可以觀賞到學生們與老師在「伊甸園條約」前夕調查「三一」與「格黑娜」各處奇怪行動的旅程，更多改版資訊請看以下內容。
除了主線劇情更新外，角色池也推出全新的兔女郎角色「明日奈(兔女郎)」。「明日奈(兔女郎)」展現了「明日奈」特有的美麗外表與誘人的兔女郎服裝結合後的無限魅力，身為神秘類型的輔助，可以使用EX技能讓圓形範圍內的敵人防禦力降低，並追加等同一定比例攻擊力的傷害。
《蔚藍檔案》0.5周年準備了各式各樣的活動，除了開啟了以兔女郎角色與劇情素材製作的線上數位周邊快閃店，玩家還能夠透過活動網頁免費下載能用於電腦、手機、平板等裝置的桌布，以及大頭貼、背景音樂、貼紙等，各式各樣讓人心動不已的數位週邊。除此之外，在5月31日前持續進行「向兔子追逐者傳送MomoTalk加油訊息！」活動，在網頁中向「C&C兔女郎四人組」發送加油訊息，獲得回覆的同時還可收到「青輝石禮券(青輝石600個)」；在活動參與者中透過抽獎送出《蔚藍檔案》周邊禮包「希迪姆的箱子」。
NEXON為紀念新主線劇情更新，於26日前登入遊戲的玩家可獲得遊戲貨幣「青輝石1200個」的禮物 。同時於24日前進行特殊任務完成後，掉落獎勵增為3倍的「特殊任務獎勵3倍活動」。《蔚藍檔案》 主線劇情 vol.3 「伊甸園條約篇：第2章 無法證明的難題」前半部的更新相關內容請至官方粉絲團進行確認。