42歲趙小僑歷經胎停後再拚試管 突喊懷孕：寶寶已經30周
42歲的趙小僑2016年和劉亮佐結婚後努力求子，費盡心力不斷嘗試試管嬰兒，好不容易在去年曾一度迎來小生命，卻無奈遇到胎停，不過她不灰心，決定再拚一次，劉亮佐日前出席台北海大56周年校慶時，也吐露老婆堅持生子的心路歷程，而今（18）日終於傳來好消息，趙小僑透過臉書宣布懷孕，透露現在肚子裡的寶寶已經30周。
趙小僑求子歷程艱辛，曾經歷過1次人工受孕、2次試管失敗後，去年好不容易懷孕卻遇到胎停，讓她相當難過，不過她仍努力拚最後一次試管，今天終於宣布懷孕喜訊，且寶寶已經在的肚子裡30周，醫生也確認寶寶狀況非常健康、穩定。
趙小僑透露之前懷孕失敗是出自複雜的免疫問題，所以到寶寶健康出生之前還是沒辦法放心，每天都照醫生的指示打針吃藥，在疫情期間也盡可能待在家裡不出門。另外，再10個星期左右就是預產期，趙小僑坦言需要大家更多的正能量和祝福。
經紀人也向《NOWnews今日新聞》表示終於可以鬆一口氣，坦言其實已經停掉通告一陣子，未來除非是可以在家的工作才會接，不然像是外景的邀約都會依律婉拒。另外，趙小僑也預告寶寶性別會在「520」當天，在《趙小僑女人說》頻道宣布。
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