金曲入圍／詹雯婷、蔡健雅、娃娃爭歌后　許光漢搶新人獎

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最佳華語女歌手
karencici／99% Angel
詹雯婷／Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳
蔡健雅／DEPART
以莉・高露／尋找你
魏如萱／HAVE A NICE DAY
袁婭維Tia Ray／月亮失眠了ONCE UPON A MOON
最佳華語男歌手
盧廣仲／勵志論
許鈞／美夢公司
YELLOW黃宣／BEANSTALK
馬念先／馬念先個人創作專輯
裘德／最後的水族館
崔健／飛狗
最佳台語女歌手
朱海君／正確的答案
賴慧如／愛毋是一種罪
黃妃／無閂
江惠儀／空
張涵雅／下半場
最佳台語男歌手
王俊傑／看無
蕭煌奇／舞台
蘇明淵／「敢敢」
大支／台灣隊長
張伍／黃昏
最佳客語歌手獎
徐世慧／簡單不簡單
黃宇寒／虛空現下
黃連煜／滅人山
謝宇威／謝宇威樂團 [天空又落水]
龔德／00
最佳原住民語歌手獎
簡燕春／Ira...a micekor 靜靜地等待著
陳建年／pongso no Tao
舞思愛／那葡萄樹上的女孩
舒米恩・魯碧／O milaladiway 詠歌者
Kerekelj 沈昉禎／iya manu maitucu 我以為我不知道
最佳新人獎
裝咖人／夜官巡場
雷擎／Dive & Give
當代電影大師／告訴我他們都在本來的什麼地方
許光漢／許光漢
呂彥良／新鮮的靈魂
Haezee／LOVE MAZE·MORI
珂拉琪／MEmento
最佳華語專輯獎
Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳
愛情一陣風
DEPART
HAVE A NICE DAY
夜間模式
飛狗
最佳台語專輯獎
新寶島康樂隊 第12張剪剪花
不是路
GOLDEN 太子 BRO
看無
下半場
最佳客語專輯獎
虛空現下
滅人山
今本日係馬
他鄉尋客
塹
最佳原住民語專輯獎
溯
Ira...a micekor 靜靜地等待著
pongso no Tao
《N1》那屋瓦一號作品
我們的島
iya manu maitucu 我以為我不知道
年度歌曲獎
滅人山
Bluebirds
奶奶
玻璃心
如果可以
愛情你比我想的閣較偉大
跑馬燈DEATH TRIP
雛形
最佳作曲人獎
宋念宇／等妳想起我
蔡健雅／Bluebirds
盧廣仲／雨時多雲偶陣晴
鮮于貞娥／賣花的人
艾怡良／貪
HUSH／衣櫃歌手
最佳作詞人獎
羅思容／測量
周耀輝／Into The Wild
陳昇／去二連浩特的夜車
武雄／攪擾
葛大為／查有此人
熊信寬／88BARS
最佳編曲人獎
黃連煜／滅人山
鄭各均、林奕碩、林威佐、陳奕欣／拜六
虚廣仲、黃少雍、張瀚中、簡道生、米奇林／狂迪
黄少雍／fu’is星星歌
Robot Swing／AI敢會愛？
YELLOW黃宣／PARADIGM
最佳演唱組合獎
三牲獻藝／八仙
新寶島康樂隊／新寶島康樂隊 第12張剪剪花
動力火車／都是因為愛
VH（Vast & Hazy）／文明
影子計劃 Shadow Projec／TAKE A BREATH
恐龍的皮／Millions of Years Apart
最佳樂團獎
I Mean Us／Into Innerverse
野東西／溯
美秀集團／多色寶山大王
無妄合作社／NoMercy
FleshJuicer血肉果汁機／GOLDEN太子BRO(GOLDEN TAIZI BRO)
TRASH／Holy Trip!
13月終了／和你蠻像的一隻
最佳專輯製作人獎
Everydaze／FAC：E
黃連煜／滅人山
鄭各均／不是路
李權哲／愛情一陣風
蔡健雅／DEPART
陳建騏、韓立康、黃少雍／HAVE A NICE DAY
最佳單曲製作人獎
詹雯婷、盧律銘／融雪
余佳倫／Sally
陳君豪、韓立康、黃文萱／AI敢會愛?
荒井十一、彭飛／這世界那麼多人
鍾濰宇／愛情你比我想的閣較偉大
ØZI、杜振熙、Lan Jeffrey Thomas／跑馬燈DEATH TRIP
徐佳瑩、陳君豪／以上皆非
最佳演唱錄音專輯獎
99% Angel
DEPART
BEANSTALK
月亮失眠了 ONCE UPON A MOON
飛狗
最佳MV獎
馬克吐溫／導演：林毛
以上皆非／導演：比爾賈
甘吧爹ㄋㄟ／導演：蔡宜豫
自我的介紹／導演：殷振豪
我是一隻瘋狗, 爽喔! Ft. BAT／導演：林士鈞
跑馬燈 DEATH TRIP／導演：Ø ZI、李品賢
特別貢獻獎
邱晨
陳復明