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金曲入圍／詹雯婷、蔡健雅、娃娃爭歌后　許光漢搶新人獎

▲Faye詹雯婷角逐金曲歌后。（圖／Faye詹雯婷臉書）
▲Faye詹雯婷角逐金曲歌后。（圖／Faye詹雯婷臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-05-18 13:52:392022-05-18 14:27:16

第33屆金曲獎入圍名單今（18日）下午1點公布，揭獎嘉賓有韋禮安、朱海君、雅維．茉芮、Tizzy Bac、春麵樂隊，由於本土疫情升溫，下午的記者會採分流管制，主辦單位台視要求媒體在不同樓層採訪，入場前測量額溫、酒精消毒及全程佩戴口罩。

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重要入圍名單

最佳華語女歌手

karencici／99% Angel

詹雯婷／Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳

蔡健雅／DEPART

以莉・高露／尋找你

魏如萱／HAVE A NICE DAY

袁婭維Tia Ray／月亮失眠了ONCE UPON A MOON

最佳華語男歌手

盧廣仲／勵志論

許鈞／美夢公司

YELLOW黃宣／BEANSTALK

馬念先／馬念先個人創作專輯

裘德／最後的水族館

崔健／飛狗

最佳台語女歌手

朱海君／正確的答案

賴慧如／愛毋是一種罪

黃妃／無閂

江惠儀／空

張涵雅／下半場

最佳台語男歌手

王俊傑／看無

蕭煌奇／舞台

蘇明淵／「敢敢」

大支／台灣隊長

張伍／黃昏

最佳客語歌手獎

徐世慧／簡單不簡單

黃宇寒／虛空現下

黃連煜／滅人山

謝宇威／謝宇威樂團 [天空又落水]

龔德／00

最佳原住民語歌手獎

簡燕春／Ira...a micekor 靜靜地等待著

陳建年／pongso no Tao

舞思愛／那葡萄樹上的女孩

舒米恩・魯碧／O milaladiway 詠歌者

Kerekelj 沈昉禎／iya manu maitucu 我以為我不知道

最佳新人獎

裝咖人／夜官巡場

雷擎／Dive & Give

當代電影大師／告訴我他們都在本來的什麼地方

許光漢／許光漢

呂彥良／新鮮的靈魂

Haezee／LOVE MAZE·MORI

珂拉琪／MEmento

最佳華語專輯獎

Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳

愛情一陣風

DEPART

HAVE A NICE DAY

夜間模式

飛狗

最佳台語專輯獎

新寶島康樂隊 第12張剪剪花

不是路

GOLDEN 太子 BRO

看無

下半場

最佳客語專輯獎

虛空現下

滅人山

今本日係馬

他鄉尋客



最佳原住民語專輯獎



Ira...a micekor 靜靜地等待著

pongso no Tao

《N1》那屋瓦一號作品

我們的島

iya manu maitucu 我以為我不知道

年度歌曲獎

滅人山

Bluebirds

奶奶

玻璃心

如果可以

愛情你比我想的閣較偉大

跑馬燈DEATH TRIP

雛形

最佳作曲人獎

宋念宇／等妳想起我

蔡健雅／Bluebirds

盧廣仲／雨時多雲偶陣晴

鮮于貞娥／賣花的人

艾怡良／貪

HUSH／衣櫃歌手

最佳作詞人獎

羅思容／測量

周耀輝／Into The Wild

陳昇／去二連浩特的夜車

武雄／攪擾

葛大為／查有此人

熊信寬／88BARS

最佳編曲人獎

黃連煜／滅人山

鄭各均、林奕碩、林威佐、陳奕欣／拜六

虚廣仲、黃少雍、張瀚中、簡道生、米奇林／狂迪

黄少雍／fu’is星星歌

Robot Swing／AI敢會愛？

YELLOW黃宣／PARADIGM

最佳演唱組合獎

三牲獻藝／八仙

新寶島康樂隊／新寶島康樂隊 第12張剪剪花

動力火車／都是因為愛

VH（Vast & Hazy）／文明

影子計劃 Shadow Projec／TAKE A BREATH

恐龍的皮／Millions of Years Apart

最佳樂團獎

I Mean Us／Into Innerverse

野東西／溯

美秀集團／多色寶山大王

無妄合作社／NoMercy

FleshJuicer血肉果汁機／GOLDEN太子BRO(GOLDEN TAIZI BRO)

TRASH／Holy Trip!

13月終了／和你蠻像的一隻

最佳專輯製作人獎

Everydaze／FAC：E

黃連煜／滅人山

鄭各均／不是路

李權哲／愛情一陣風

蔡健雅／DEPART

陳建騏、韓立康、黃少雍／HAVE A NICE DAY

最佳單曲製作人獎

詹雯婷、盧律銘／融雪

余佳倫／Sally

陳君豪、韓立康、黃文萱／AI敢會愛?

荒井十一、彭飛／這世界那麼多人

鍾濰宇／愛情你比我想的閣較偉大

ØZI、杜振熙、Lan Jeffrey Thomas／跑馬燈DEATH TRIP

徐佳瑩、陳君豪／以上皆非

最佳演唱錄音專輯獎

99% Angel 

DEPART

BEANSTALK

月亮失眠了 ONCE UPON A MOON

飛狗

最佳MV獎

馬克吐溫／導演：林毛

以上皆非／導演：比爾賈

甘吧爹ㄋㄟ／導演：蔡宜豫

自我的介紹／導演：殷振豪

我是一隻瘋狗, 爽喔! Ft. BAT／導演：林士鈞

跑馬燈 DEATH TRIP／導演：Ø ZI、李品賢

特別貢獻獎

邱晨

陳復明

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