台北國際書展3成業者退展　文化部補助前置支出費用

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台北書展基金會統計，截至昨天申請退展日止，共有86家國內業者退展，約佔全數279個參展單位的31%；尚有162家國內業者、31個國家，共193個單位繼續參展。
文化部指出，長達3年疫情的干擾及書展停、續辦的抉擇，文化部深刻理解業者對於疫情及展出成效的擔憂，也能充分感受退展業者為難的決定及盡力投注心血後的損失。因此除書展基金會退回3成展位費，文化部將特別對退展業者已投入的前置費用酌予補助，以減低業者損失，實際辦法文化部將與書展基金會討論後另行公佈。
針對參展業者，文化部表示，除原先已宣布補助最高7成展位費、以3成展位費為上限的防疫相關支出，今天再加碼，提高防疫相關支出以5成展位費為上限，合計展位費及防疫補助，以參展業者所繳納的全額展位費為上限。
此外，為鼓勵民眾購書、刺激買氣，文化部將發行20萬張、每張面額100元，共2000萬元的購書抵用券，將用於限量提供入場觀眾可獲得、消費滿額送，以及支持參展業者辦理行銷活動等。
文化部強調，今年正逢台北國際書展30而立之年，正如英文主題「Reading & Publishing Beyond the Pandemic」，期盼在嚴謹防疫及出版界努力下，能讓國人安心進場，看見蓄積3年豐沛的出版能量，也讓台北國際書展重新回到國際舞台。
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