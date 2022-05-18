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內幕／解桃市長之亂！韓國瑜力推張善政　讓小強狂粉心服

▲國民黨主席朱立倫提名前行政院長張善政參選桃園市長，前高雄市長韓國瑜大讚這樣的佈局。（圖／資料照片）
▲國民黨主席朱立倫提名前行政院長張善政參選桃園市長，前高雄市長韓國瑜大讚這樣的佈局。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-05-18 12:58:192022-05-18 13:25:14

日前國民黨因台北市議員羅智強執意參選桃園市長而引發提名之亂，正當外界都以為黨主席朱立倫恐會在6月中訪美結束後，才搞定桃園市長人選，不料，黨中央今（18）日下午將突襲式徵召前副總統參選人、前行政院長張善政出戰桃園，據了解，張善政是前高雄市長韓國瑜力薦的人選，5月初韓國瑜與朱立倫單獨會面時，就已經談及此事，昨日朱立倫也與韓國瑜通過電話，韓也大讚這樣的佈局。

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桃園市長提名日前陷入僵局，羅智強執意參選，但不受地方支持，而有桃園市議會議長邱奕勝背書的在地立委呂玉玲卻面臨民調不高的困境，而民調高的在地立委魯明哲、萬美玲又遲遲不表態，的確讓黨中央傷透腦筋，而身為老桃園縣長的朱立倫在桃園這一戰有不能輸的壓力。

據了解，韓國瑜5月初時曾與朱立倫會面，那時兩人就談到桃園市長僵局，當時韓國瑜就提到張善政，朱立倫也覺得張善政是合適人選。

張善政不只是受到韓國瑜的肯定，張善政也是前總統馬英九任內的行政院長，是唯一一位能獲得馬、韓、朱三人首肯的人選。

雖然日前張善政對外否認自己有參選的可能，但知情人士指出，張善政曾在桃園工作超過十年，對桃園有一定的感情，因此張善政與朱立倫談完後，對於參選桃園市長都有一定的默契，很快就達成共識。

此外，考量到羅智強的粉絲多屬於較為激情的一群，且與韓粉重疊性高，國民黨在桃園推出韓國瑜力挺的張善政，也化解羅智強支持者的疑慮，有助於地方團結。知情人士也提到，邱奕勝知道朱立倫要提名張善政的決定，這兩三天地方將會整合成功。

知情人士提到，朱立倫在思考桃園這一局時，著重在人選的國際視野、理工土木專業背景，要能回應桃園市民需要、帶領桃園發展，以政策取代政治考量，是張善政出線的關鍵原因。

該人士提及，面對民進黨來勢洶洶，準備派出全國知名度的陳時中或徐國勇，國民黨也有必要拉高層次思考，張善政一路從科技部長當到行政院長，又是康乃爾大學土木博士背景，其科技數位的扎實產官學經驗，對戰民進黨的任一人選，格局有過之而無不及；張善政更曾在在宏碁電腦桃園渴望園區工作超過十年，對桃園有感情，再加上專業治理的背景，相信是最好的人選。

地方輔選人士提到，桃園有偏向藍營的選區，包括龜山、八德、中壢，也有都會型跟綠營根基深厚的桃園區、新屋、觀音。地方解讀張善政出線為「朱馬韓聯手」，涵蓋深藍、淺藍、中間選民、新選民的調性，訴求桃園新國門的發展，向南串連新竹縣長楊文科，向北結合新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安，也代表年底國民黨主軸將走回中間路線，爭取最多選民的支持。

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