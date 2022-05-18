內幕／解桃市長之亂！韓國瑜力推張善政　讓小強狂粉心服

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據了解，韓國瑜5月初時曾與朱立倫會面，那時兩人就談到桃園市長僵局，當時韓國瑜就提到張善政，朱立倫也覺得張善政是合適人選。
張善政不只是受到韓國瑜的肯定，張善政也是前總統馬英九任內的行政院長，是唯一一位能獲得馬、韓、朱三人首肯的人選。
雖然日前張善政對外否認自己有參選的可能，但知情人士指出，張善政曾在桃園工作超過十年，對桃園有一定的感情，因此張善政與朱立倫談完後，對於參選桃園市長都有一定的默契，很快就達成共識。
此外，考量到羅智強的粉絲多屬於較為激情的一群，且與韓粉重疊性高，國民黨在桃園推出韓國瑜力挺的張善政，也化解羅智強支持者的疑慮，有助於地方團結。知情人士也提到，邱奕勝知道朱立倫要提名張善政的決定，這兩三天地方將會整合成功。
知情人士提到，朱立倫在思考桃園這一局時，著重在人選的國際視野、理工土木專業背景，要能回應桃園市民需要、帶領桃園發展，以政策取代政治考量，是張善政出線的關鍵原因。
該人士提及，面對民進黨來勢洶洶，準備派出全國知名度的陳時中或徐國勇，國民黨也有必要拉高層次思考，張善政一路從科技部長當到行政院長，又是康乃爾大學土木博士背景，其科技數位的扎實產官學經驗，對戰民進黨的任一人選，格局有過之而無不及；張善政更曾在在宏碁電腦桃園渴望園區工作超過十年，對桃園有感情，再加上專業治理的背景，相信是最好的人選。
地方輔選人士提到，桃園有偏向藍營的選區，包括龜山、八德、中壢，也有都會型跟綠營根基深厚的桃園區、新屋、觀音。地方解讀張善政出線為「朱馬韓聯手」，涵蓋深藍、淺藍、中間選民、新選民的調性，訴求桃園新國門的發展，向南串連新竹縣長楊文科，向北結合新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安，也代表年底國民黨主軸將走回中間路線，爭取最多選民的支持。