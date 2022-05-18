藝文產業受疫情影響甚鉅！國家兩廳院發布2021年消費統計

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OPENTIX首年註冊會員數達21萬人，會員消費比例達7成，其中近5成為新會員。網站月平均瀏覽量達300萬、每月平均使用人次80萬，網站訪客約86%使用行動裝置，有70%使用行動裝置消費。疫情期間推動「雨天撐傘」線上退票轉捐贈方案，提供觀眾多元支持管道，以及因應需求即時推出OPENTIX Live線上觀演功能，提供購票、觀看一站式服務，並持續加強主辦節目銷售分析、系統報讀、網站版面等推廣功能。
統計報告指出，2021年票房金額6.4億，較2020年銳減2.5億；場次方面，售票4744場，減少307場；售出票數共112萬張，與前年差距16萬張，各項產值受疫情影響下滑。
以節目類別統計，戲劇節目年總產值3.5億，共1264場，售票41萬張，與2020年相較，票房差距1.6億、場次減少693場，是影響較多的展演類型；音樂節目部分，受影響程度相對較小，年總產值2億，共1301場，售票45萬張，總產值與2020年差距3千萬，場次及售票數則持平；可售票數200至799張的中型演出，相聲瓦舍《三十三》及職男人生系列連續2年皆為熱門節目，於疫情下仍有一定的銷售動能。
進一步觀察消費者樣貌，整體節目女性消費占7成、26至45歲占6成；年度銷售熱門節目中，相聲瓦舍《三十三》及職男人生系列節目消費族群多分布於26至35歲、綠光劇團《人間條件七》觀眾年齡則集中在31歲以上；而音樂節目售票居冠的狂美交響樂團《宮崎駿動畫配樂》交響音樂會則多分布於31至45歲族群。
消費者喜好的部分，只購買戲劇或音樂類型演出占9成，只購買《三十三》、職男人生系列、《人間條件七》、《宮崎駿動畫配樂》等4檔熱門節目平均約7成，顯示有多數觀眾為支持喜愛的節目或團隊而購票。
訂單金額與張數的部分，2020年單筆訂單金額的中位數為1485元、單筆購買單張票券比例為33%；2021年單筆訂單金額的中位數則下滑至1000元，單筆購買單張票券的比例則上升至39%，是否代表疫情期間結伴參與意願降低，值得觀察。
此外，2021年有超過5成的訂單集中在首演前30天內，較2020年33%增長至53%。國家兩廳院指出，除了消費者可能因疫情變動而降低購買遠期演出的票券意願，也可能是團隊考量場館是否全席開放等不確定因素而縮短售票期程，團隊在行銷策略上，可做為調整參考。
疫情期間，藝文團隊嘗試以直播或錄播方式辦理線上售票演出。OPENTIX線上觀演功能於2021年8月上線，共演出91檔節目，售出1.6萬張票券，票房金額226萬。線上節目平均票價分布於0至699元之間，超過6成場次的票價位於100至299元之間，平均票價中位數為151元。
線上節目的主要消費者年齡為26至40歲，與全體節目消費者相當接近，但有較高比例的51歲以上的族群，約占14%；約有5成跨類消費，顯示新觀演型態間接帶動跨域參與藝文機會。
國家兩廳院指出，線上演出的出現，開創了新的可能，是否能夠延續，或成為一個常態性存在的節目形式，仍待觀察。
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